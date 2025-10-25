Marea Britanie: Poliția caută un infractor sexual eliberat vineri din greșeală dintr-o închisoare

Hadush Kebatu a fost eliberat din greșeală la câteva săptămâni după ce a fost închis pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 14 ani și a unei femei în Epping, Essex, în timp ce se afla într-un hotel pentru solicitanți de azil.

Poliția susține că găsirea lui Kebatu „este o prioritate absolută” și că cetățeanul etiopian s-a urcat într-un tren cu destinația Londra, vineri după-amiază.

Polițiștii au analizat imaginile camerelor de supraveghere pe tot parcursul nopții pentru a urmări mișcările lui Kebatu.

Căutarea lui Kebatu a început după ce poliția din Essex a fost informată de Serviciul Penitenciar că a avut loc „o eroare”.

Serviciul penitenciar a suspendat un ofițer din funcție pe durata anchetei.

Arestarea lui Kebatu în iulie a stârnit proteste în fața hotelului The Bell din Epping, unde locuia după ce a ajuns în Marea Britanie cu o barcă. El a fost găsit vinovat de cinci infracțiuni și condamnat la 12 luni.