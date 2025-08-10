Discuţii între oficialii SUA şi Regatul Unit despre situaţia din Ucraina, înaintea summitului Trump-Putin

Vicepreşedintele american JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au organizat o întâlnire a experţilor în securitate în proximitatea Londrei pentru a discuta despre războiul din Ucraina, informează BBC.

Potrivit aceleiași surse, această reuniune a fost convocată la cererea Statelor Unite.

Alături de cei doi, au participat reprezentanţi ucraineni şi consilieri europeni în domeniul securităţii naţionale. David Lammy a spus că „sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne de neclintit în timp ce lucrăm pentru o pace justă şi durabilă”.

Întâlnirea vine după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu va face compromisuri teritoriale cu Rusia, înaintea summitului planificat între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, programat pentru săptămâna viitoare în Alaska.

Discuţiile de sâmbătă au avut loc la Chevening, reşedinţa oficială de la ţară a lui Lammy din Kent, unde s-au cazat şi Vance cu familia sa.

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, şi Andrei Yermak, şeful Cabinetului lui Zelenski, au luat parte la convorbiri alături de oficiali din Regatul Unit, Statele Unite, Uniunea Europeană, Franţa, Germania, Italia, Finlanda şi NATO.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a purtat o convorbire telefonică cu Zelenski înaintea întâlnirii, în care cei doi oficiali au fost de acord că aceasta va reprezenta un „forum vital” pentru a evalua progresele în vederea păcii.

Summitul dintre Trump şi Putin este stabilit pentru 15 august şi va avea ca temă viitorul conflictului.

Donald Trump a făcut un anunț conform căruia Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii pentru a pune capăt conflictului, care a început cu invazia rusă la scară largă în februarie 2022.

Referitor la un posibil acord de pace, Donald Trump a declarat vineri că „vor fi unele schimburi de teritorii, spre binele ambelor părţi”.

„Ne uităm la teritorii pentru care s-a luptat timp de peste trei ani ani şi jumătate, mulţi ruşi au murit. Mulţi ucraineni au murit”, a afirmat el.