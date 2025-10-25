Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la președinția SUA

Harris a respins sondajele care o plasează ca outsider în cursa pentru candidatul democraților la următoarele alegeri și nu exclude posibilitatea să candideze în 2028, după ce a pierdut în fața lui Donald Trump anul trecut.

În cadrul emisiunii Sunday with Laura Kuenssberg, Harris și-a îndreptat atenția asupra fostului său rival, calificându-l pe Trump drept „tiran” și afirmând că avertismentele pe care le-a făcut despre el în campania electorală s-au dovedit a fi corecte.

În interviu, Harris a luat în considerare perspectiva unei noi candidaturi la Casa Albă, afirmând că nepoatele sale vor vedea „cu siguranță, în timpul vieții lor” o femeie președinte.

Întrebată dacă ea va fi aceea, ea a răspuns „posibil”, confirmând că ia în considerare o nouă candidatură la cea mai înaltă funcție.

Harris a declarat că nu a luat încă o decizie, dar a spus că încă se vede ca având un viitor în politică.

„Nu am terminat”, a spus fosta vicepreședintă. „Mi-am trăit întreaga carieră ca pe o viață dedicată serviciului public și asta mi-a intrat în sânge”.