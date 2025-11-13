Ciprian Ciucu, oficial candidat PNL la Primăria Capitalei: Vreau să fac din București proiectul vieții mele

Ciprian Ciucu și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Municipiului București, afirmând că se implică cu „multă încredere” și dorința de a transforma capitala într-un oraș bine pus la punct în toate sistemele publice.

„Vreau ca orașul nostru să fie bine întreținut, de la curățenie și siguranță, până la transportul public și sistemul de termoficare. Experiența mea ca primar de sector și consilier general îmi permite să mă apuc imediat de treabă”, a declarat Ciucu.

El și-a prezentat viziunea pentru București, un oraș în care bucureștenii să se simtă bine, să iasă în parcuri întreținute, să se plimbe pe străzi curate și să respire aer curat.

Ciucu afirmă că vrea să fie primar general șase ani și jumătate, subliniind că proiectele mari necesită timp, licitații și planificare riguroasă, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 6.

Bolojan: Ciucu, cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a venit alături de Ciucu, subliniind că acesta este „cel mai bun candidat pe care Partidul Național Liberal îl putea propune”. Bolojan a evidențiat experiența lui Ciucu în administrarea Sectorului 6, modul în care a demonstrat integritate în gestionarea fondurilor publice și atașamentul său față de București, afirmând că are capacitatea de a „pune la punct capitala țării”.

Ciucu s-a arătat încrezător în șansele sale electorale, declarând că își dorește să facă din București „proiectul vieții mele” și considerând candidatura sa o „mare onoare”.