Ciucu vrea Bucureștiul pe model Paris sau Viena: Oamenii să ia masa într-o sufragerie imensă, orașul

„Transportul comun trebuie să vină la timp, să fie foarte bine conectat. Asta înseamnă că trebuie să investești în capacitatea de transport: tramvaie, autobuze, troleibuze. Trebuie să aibă o bandă dedicată, ca să fie predictibil, trebuie să fie curat. Să miroase frumos”, spune Ciucu, la Adevărul Live.

Întrebat cum îi va convinge pe bucureșteni să folosească transportul în comun, ei fiind recunoscuți pentru că le place să meargă cu mașină, Ciucu a spus că și lui îi place, dar dacă transportul public devine o plăcere, bucureștenii îl vor folosi.

„Să fie o plăcere să vii în oraș, să vii de la program, rămâi și bei și tu o bere. Poate vrei ca să nu mai mergi cu mașină. (…) Acum este foarte motivat (bucureșteanul – n.r.) să se ducă cu mașina că (…) mai bine mediul din mașină decât mediu din oraș. Orașul este asurzitor, este urât, te agresează vizual. (…) Te simți agresat de propriul oraș și te duci în auto individual. Hai să fim puțin, nu știu, cum este la Viena sau la Paris în ultimul timp după ce au luat astfel de măsuri. Și orașul te primește, te îmbrătișează. Ies oamenii acolo să ia masa ca într-o sufragerie imensă în care este orașul, pentru că nu sunt agresați de oraș. Asta este viziunea mea”, spune Ciucu.

Ciucu spune că „trebuie să ne îmbrățișem orașul”, „trebuie să trăim în orașul nostru”.

„Când ne izolăm toți în mașini, în mintea noastră toți și în fiecare, ne simțim atât de… Hai să ne placă! Hai să simțim orașul! Hai să ne privim unii cu alții în ochi, nu mai prin parcări. Haideți să rămânem după program, dacă lucrăm în centru, și să bem o bere. După aceea să mergem acasă, rapid, cu transportul în comun, foarte bine pus la punct. Haideți să trăim! Haideți să începem să trăim! Haideți să nu mai căutăm ca disperații cu toții și să plecăm din București”, a mai spus Ciucu.