Rusia a lovit pentru prima dată Odesa cu bombe aeriene ghidate

Potrivit șefului Administrației Militare Regionale, Oleh Kiper, armata rusă a folosit pentru prima dată acest tip de armament în atacul de vineri asupra regiunii Odesa. Loviturile au afectat obiective civile și zone locuite, marcând o nouă etapă în ofensiva Moscovei din sudul Ucrainei.

Crește alarmant riscul pentru populație

„În timpul atacului aerian de astăzi, armata rusă a folosit pentru prima dată bombe aeriene ghidate asupra infrastructurii civile din regiunea noastră. Aceasta este o nouă amenințare gravă pentru regiunea Odesa”, a transmis Kiper, citat de Interfax-Ukraine. El a avertizat că astfel de lovituri „reprezintă un pericol uriaș pentru oameni și pot provoca distrugeri semnificative”.

Numite și bombe planante, bombele aeriene ghidate, sunt proiectile lansate din avioane, echipate cu sisteme de ghidare prin satelit sau laser. Ele pot lovi ținte la distanțe mari cu precizie ridicată, permițând avioanelor să rămână în afara razei apărării antiaeriene. Folosirea lor înseamnă o creștere alarmantă a riscului pentru zonele civile și complică considerabil apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Sirenele salvează vieți, spun autoritățile

Guvernatorul militar din Odesa a făcut apel la locuitori să respecte avertismentele: „Îi îndemn pe toți să nu ignore semnalele de alarmă aeriană”. El a explicat că, la declanșarea sirenelor, oamenii trebuie să se adăpostească imediat în locuri sigure, deoarece noile bombe pot lovi rapid și cu mare precizie, chiar și ținte aflate la distanță de front.

Ulterior, Kiper a anunțat că forțele de apărare antiaeriană au doborât cu succes ținte inamice, prevenind distrugeri și victime: „Nu s-au înregistrat distrugeri sau victime. Este rezultatul muncii eficiente și coordonate a apărătorilor noștri”.