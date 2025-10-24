Grindeanu: Deocamdată suntem în această coaliție, nu suntem pe niciun picior de plecare

El a vorbit după Conferința Extraordinară a PSD Dâmbovița despre congresul partidului.

„Și în 7 noiembrie facem, dacă vreți, și o reașezare statutară a partiului, pentru că în 7 noiembrie îmi doresc să punem la punct toate echipele. Și acum se lucrează. Eu nu pot să spun că nu lucrăm. Și vedeți, doar că de atunci PSD-ul va lucra în echipă completă și va avea în spate legitimitatea unui congres. Asta este foarte important și asta, cred eu, e și dătător de energie pentru mine și pentru colegii mei. Sunt lucruri care vor trebui să fie clarificate în congres”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a spus că PSD nu este ținut cu forța în coaliție, dar că decamdată nu este pe picior de plecare.

„Nu ne ține nimeni cu forța în această coaliție. Am votat aproape 5.000 de oameni, dacă vă aduceți aminte, n-am făcut o consultare doar în forul de conducere, în Comitetul Politic Național, au votat atunci toate comitetele politice județene, toți primarii PSD, toți consilierii județeni parlamentari și aproape 5.000, cred că 4.700 sau 4.800 de colegi am votat. Într-un procent covârșitor, noi am spus da, intrăm la guvernare, suntem parteneri serioși, vrem să facem politică pentru români, vrem să contribuim cu tot ceea ce știm noi la îmbunătățirea vieții românilor. Cred că până la urmă asta trebuie să ne ghideze pe toți. Dacă propunerile noastre sunt de fiecare dată tratate la „și altele”, sigur că trebuie să facem. Nu ne ține, așa cum am spus, nu ne ține nimeni cu forța și sigur că putem să facem o evaluare. Deocamdată, suntem în această coaliție, nu suntem pe niciun picior de plecare, dar avem propuneri decente, bune pentru români, pe care le vrem a fi puse în practică”, a mai spus Grindeanu.