Creșterea de 18,6% față de august reflectă o criză economică agravată de cheltuielile militare, scăderea prețului petrolului și deficite bugetare masive în 53 de regiuni.

Conform datelor oficiale ale agenției federale ruse Rosstat, raportate de Dialog.UA, restanțele salariale au crescut dramatic în septembrie 2025, ajungând la 1,95 miliarde de ruble, o creștere de 18,6% față de august.

Volumul salariilor neplătite este de patru ori mai mare decât în aceeași lună din 2024.

Rosstat raportează că 75% din restanțe s-au acumulat în cursul anului 2025, în timp ce 20% datează din 2024.

Cauza principală este lipsa fondurilor din partea organizațiilor, care datorează angajaților lor aproape 1,93 miliarde de ruble.

Sectorul construcțiilor reprezintă cea mai mare pondere din datoriile salariale, cu 44% din total, urmat de sectorul minier și de extracție (17,5%) și de sectorul manufacturier (11,6%). Situația pare mai stabilă în organizațiile finanțate din bugetele federale și regionale.

Creșterea restanțelor face parte dintr-o criză economică și bugetară generală, legată de prioritățile de cheltuieli ale Kremlinului, care continuă să aloce resurse semnificative războiului din Ucraina.

Regiunile care se confruntă cu deficite structurale reduc sau blochează plățile, iar multe companii recurg la concedieri. Regiunea Arkhangelsk exemplifică criza: compania Onegaavtotrans a acumulat datorii de aproximativ 2 milioane de ruble în primăvara anului 2024, iar în ciuda promisiunilor autorităților locale, datoria nu a fost achitată, iar angajații au intrat în grevă. În ciuda unui buget anual de 156 de miliarde de ruble, regiunea dispune de doar 50 de milioane de ruble în rezerve.

Situația se va agrava

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SVR) avertizează că situația se va agrava: Rusia și-a elaborat bugetul pe baza ipotezei că prețul țițeiului Urals va fi de 70 de dolari pe baril, dar acesta a fost revizuit la 58 de dolari.

Ministerul Finanțelor prevede 59 de dolari pentru 2026, dar chiar și în acest scenariu, veniturile din petrol și gaze ar putea scădea cu 20%, cu un deficit estimat de cel puțin 3,8 trilioane de ruble. Petrolul brut Urals a scăzut sub plafonul european de 47,6 dolari pe baril, iar creșterea producției globale de energie face improbabilă o recuperare a prețurilor.

În septembrie 2025, deficitul total al bugetelor regionale rusești se ridica la 724,8 miliarde de ruble. În 53 de regiuni, veniturile ajustate la inflație sunt în scădere. Administrațiile locale fac reduceri semnificative: regiunea Irkutsk a redus cheltuielile pentru educație și sănătate cu 4,9 miliarde de ruble. Pentru a compensa deficitele, multe administrații iau în considerare creșterea impozitelor pentru întreprinderile mici și a tarifelor de transport, exacerbând presiunea asupra economiilor locale.