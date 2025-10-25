Războiul din Ucraina, ziua 1.340. Atac cu rachete balistice asupra Kievului: opt răniți / Dronele ucrainene lovesc o substație electrică din regiunea Volgograd

Emisarul lui Putin spune că Rusia și Ucraina sunt aproape de o soluție pentru încheierea războiului

Kirill Dmitriev, emisar special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat sâmbătă că Rusia, Statele Unite ale Americii și Ucraina sunt „aproape de o soluție diplomatică” pentru încheierea războiului declanșat în februarie 2022.

Aflat la Washington pentru discuții cu oficiali americani, Dmitriev a declarat pentru CNN că întâlnirea planificată între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump „nu a fost anulată”, ci doar amânată, urmând să aibă loc „la o dată ulterioară”.

Summitul fusese pus în așteptare marți, după ce Moscova a respins apelurile privind un armistițiu imediat, ceea ce a tensionat negocierile diplomatice. Donald Trump a anunțat atunci că amână întrevederea de la Budapesta din cauza „lipsei de progres” și a „momentului nepotrivit”.

Atac cu rachete balistice asupra Kievului, opt răniți

Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului. Exploziile au avut loc în jurul orei 4 dimineața, iar mai multe incendii au izbucnit pe malul stâng al orașului. Opt persoane au fost rănite, dintre care trei au avut nevoie de spitalizare, potrivit primarului Vitali Kliciko. Loviturile au provocat pagube clădirilor și vehiculelor din districtele Darnyțki, Desnîansky și Dniprovski, iar o grădiniță a fost avariată.

Atac cu drone ucrainene asupra unei stații electrice din regiunea Volgograd

O stație electrică din regiunea Volgograd a luat foc după un atac cu drone atribuit Ucrainei, a declarat guvernatorul Andrei Bocharov. Incendiul de la substația Balashovskaia a fost stins rapid, dar amploarea pagubelor nu este clară, iar informațiile nu au fost confirmate independent.

Este al doilea atac asupra aceleiași stații în mai puțin de două săptămâni.