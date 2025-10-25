Ministrul de Externe din Ucraina critică președinția Rusiei la Consiliul ONU: Este ilegală

Sâmbătă, Sybiha a precizat și că o capacitate suficientă de rachete cu rază lungă de acțiune ar permite Ucrainei să priveze Rusia de mijloacele necesare pentru a-și desfășura campania de teroare, notează European Pravda.

Într-un mesaj pe X publicat sâmbătă, Andrii Sybiha a condamnat ultimul atac aerian rus, care a vizat regiunile Kiev, Dnipro, Harkov, Sumî, afectând infrastructura din energie, căile ferate, dar și locuințele cetățenilor ucraineni.

„Există persoane ucise și rănite. Nimeni în lume nu dorește continuarea acestui război, cu excepția Rusiei”, a spus ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.

Atacul cu rachete din noaptea de vineri spre sâmbătă s-a soldat cu cel puțin un mort, dar și zele răniți.

„Terorismul rus poate și trebuie oprit. Prin acțiuni colective. Prin sancțiuni mai severe. Prin sprijin energetic mai puternic și capacități de apărare mai solide pentru Ucraina. O capabilitate suficientă cu rază lungă de acțiune (n.r. – rachete) ne va permite să privăm Rusia de mijloacele sale de terorizare, chiar în locurile în care acestea sunt produse și lansate”, a precizat Sybiha.

Oficialul a criticat prezența Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU, în contextul în care Federația Rusă a invadat Ucraina.

„În mod absurd, această țară prezidează în prezent Consiliul de Securitate al ONU în octombrie 2025, deși însăși prezența sa în CSONU este ilegală”, scris Sybiha.