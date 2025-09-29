Activele înghețate ale Rusiei trebuie transformate în arme pentru Ucraina, spune ministrul de externe

Ministrul ucrainean de Externe, Andriy Sybiha, a cerut comunității internaționale să adopte măsuri decisive pentru valorificarea completă a activelor înghețate ale Federației Ruse, menționând că aceste fonduri ar putea constitui un „instrument eficient” pentru întărirea capacității de apărare a Ucrainei.

„Avem cu adevărat așteptări privind pași hotărâți pentru utilizarea completă a activelor rusești, astfel încât Ucraina să poată achiziționa arme suplimentare din America și Europa”, a declarat oficialul ucrainean luni, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia.

„Pentru ucraineni, acest lucru ar putea fi un răspuns ferm la escaladarea Rusiei”, a explicat diplomatul, potrivit Interfax-Ukraine.

„Rusia luptă împotriva întregii comunități transatlantice ”

Ministrul a subliniat că presiunea economică rămâne unul dintre puținele instrumente capabile să-l aducă pe Vladimir Putin la masa negocierilor și a cerut coordonare între sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și cele ale Statelor Unite: „Este timpul ca partenerii noștri să renunțe la visuri și iluzii. Rusia nu poartă un război doar împotriva Ucrainei, ci împotriva întregii comunități transatlantice. Europa și SUA nu luptă împotriva Rusiei, dar Rusia luptă împotriva lor”, a avertizat șeful diplomației ucrainene.

Sybiha a amintit și despre recenta întâlnire dintre Zelenski și Donald Trump, pe care a numit-o „un pas important în menținerea sprijinului internațional”. El a menționat organizarea unei posibile reuniuni între liderii Ucrainei și Rusiei ca posibil demers diplomatic viitor, care „ar trebui să conducă la un acord de încetare a focului”.

UE trebuie să depășească veto-ul Ungariei

Pe termen lung, ministrul a insistat asupra necesității unor garanții de securitate solide și legal obligatorii, precum și a unei prezențe militare internaționale în Ucraina după război, cu implicarea directă a Statelor Unite și a partenerilor europeni: „Soluția pe termen lung constă în dezvoltarea infrastructurii de apărare și în angajamente clare din partea partenerilor noștri. Avem nevoie de garanții reale, nu doar de promisiuni”.

La Varșovia, oficialul ucrainean a adus în discuție și viitorul european al Ucrainei și Moldovei: „Este o zi importantă pentru Europa. Rusia nu a reușit să influențeze votul din Moldova. Acum este momentul ca UE să găsească o formulă pentru a depăși veto-ul Ungariei și să deschidă negocierile de aderare pentru Ucraina și Moldova”.