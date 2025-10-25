Emisarul lui Putin spune că Rusia și Ucraina sunt aproape de o soluție pentru încheierea războiului

Aflat la Washington pentru discuții cu oficiali americani, Dmitriev a declarat pentru CNN că întâlnirea planificată între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump „nu a fost anulată”, ci doar amânată, urmând să aibă loc „la o dată ulterioară”.

Summitul fusese pus în așteptare marți, după ce Moscova a respins apelurile privind un armistițiu imediat, ceea ce a tensionat negocierile diplomatice. Donald Trump a anunțat atunci că amână întrevederea de la Budapesta din cauza „lipsei de progres” și a „momentului nepotrivit”.

„Cred că Rusia, SUA și Ucraina sunt, de fapt, destul de aproape de o soluție diplomatică”, a spus Dmitriev, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul unui eventual acord.

UE lucrează împreună cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului

Diplomați europeni citați de Reuters au declarat că statele UE lucrează împreună cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului, bazată pe actualele linii ale frontului, încercând în același timp să mențină Statele Unite în rolul principal al negocierilor.

„Este un pas important al președintelui Zelenski să recunoască deja că discuțiile se poartă pe baza liniilor de front. Anterior, poziția sa era că Rusia trebuie să se retragă complet – așa că, de fapt, cred că suntem destul de aproape de o soluție diplomatică ce poate fi convenită”, a adăugat Dmitriev.

Vizita lui Dmitriev în SUA are loc pe fondul unor noi sancțiuni americane impuse recent asupra a două mari companii petroliere rusești, menite să sporească presiunea asupra Kremlinului. Oficialul rus a afirmat însă că dialogul cu Washingtonul va continua, dar „numai dacă interesele Rusiei vor fi tratate cu respect”.

Dmitriev nu a precizat cu cine se va întâlni, însă publicația americană Axios a relatat că acesta urmează să se vadă sâmbătă, la Miami, cu Steve Witkoff, emisar special al președintelui Trump. Agenția rusă TASS a transmis că Dmitriev ar urma să aibă și alte întrevederi, fără a oferi detalii.

„Sancțiunile americane se vor întoarce împotriva lor. Vor face ca benzina să coste mai mult în benzinăriile din Statele Unite”, a spus Dmitriev.