Vladimir Putin semnează decretul de chemare a rezerviștilor pentru antrenamentul din 2026

Președintele Rusiei Vladimir Putin a aprobat un decret care stabilește chemarea rezerviștilor pentru antrenamente militare în anul 2026.

Decretul, ce datează de luni, 8 decembrie, prevede că rușii din rezervă vor participa la antrenamente în cadrul Forțelor Armate, Gardei Naționale, unităților Ministerului Situațiilor de Urgență și agențiilor de securitate, inclusiv FSB.

Potrivit Meduza, Putin a cerut guvernului și autorităților locale să se asigure că toate etapele pentru chemarea rezerviștilor și organizarea antrenamentului sunt respectate.

Două secțiuni ale decretului rămân clasificate, marcate „doar pentru uz oficial”.

Rezerviștii sunt cetățeni ruși care au semnat voluntar contracte pentru a face parte din rezervele militare. Din 2021, Rusia a avut aproximativ 100.000 de rezerviști, conform datelor oficiale.

Președintele decide câți rezerviști să fie chemați, pe baza nevoilor armatei și a propunerilor guvernamentale. Perioada maximă a antrenamentului nu poate depăși două luni.

În octombrie, Duma de Stat a aprobat o lege care permite trimiterea rezerviștilor la „antrenament special”, inclusiv pentru protejarea infrastructurii critice.

Măsura este o modalitate de a mări numărul militarilor fără a declanșa o mobilizare formală.

Antrenamentele de iarnă sunt rare în Rusia. Anul trecut, Putin a ordonat începerea antrenamentului în ianuarie, pentru prima dată în 20 de ani.

În trecut, astfel de decrete apăreau între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii iunie.

Rezerviști pentru protecția infrastructurii

Decretul acesta a fost aprobat după alte măsuri care permit folosirea rezerviștilor pentru protejarea infrastructurii critice. Pe 4 noiembrie, Putin a semnat un decret similar pentru acest scop.

Șase zile mai târziu, Kommersant a relatat că cel puțin 19 regiuni rusești au început să recruteze rezerviști pentru paza obiectivelor cheie, inclusiv împotriva dronelor.

Aceștia primesc statut de militari activi pe durata misiunii.

Viceamiralul Vladimir Țimlianski a declarat că rezerviștii nu vor fi trimiși să lupte în Ucraina sau în afara Rusiei, dar decretul nu menționează astfel de restricții.

Tot pe 4 noiembrie, Vladimir Putin a semnat o lege care permite recrutarea pe tot parcursul anului, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

Începând cu 1 ianuarie 2026, birourile de recrutare pot trimite citații electronice zilnic, pot programa controale medicale și organiza ședințe ale comisiei de recrutare în orice moment.

Termenul limită pentru prezentarea la recrutare va fi de 30 de zile de la primirea citației.