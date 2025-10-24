BNR publică documente de arhivă despre Tezaurul românesc aflat la Moscova

Informațiile sunt disponibile pe www.bnr.ro, iar secțiunea dedicată Tezaurului de la Moscova conține informații cu privire la eforturile de repatriere a tezaurului.

„Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial și răspunzând cererilor din țară și străinătate de a facilita accesul la datele despre Tezaur, cât și la acțiunile întreprinse pentru a recupera această avuție națională, banca centrală prezintă o serie de materiale-sinteză, disponibile în limbile română, engleză și, în curând, în franceză, imagini relevante din epocă, precum și copii ale documentelor originale din arhiva proprie”, se arată în comunicatul publicat vineri de BNR.

Banca Națională a României este păstrătoarea dosarului „Tezaur”, care include toate documentele cu privire la depozitarea stocului său de aur, în greutate de 91,5 tone aur fin, la Moscova. Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol rămâne în continuare o creanță neonorată de către moștenitorul de drept al depozitarului-garant, arată sursa citată.

Detaliile pot fi accesate în cadrul secțiunii Istorie și patrimoniu a website-ului BNR.