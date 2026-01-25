Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești / Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”

25 ianuarie 2025. La Muzeul Drents din centrul micului oraș olandez Assen este în desfășurare expoziția românească „Dacia – Imperiul Aurului și Argintului”, în care sunt expuse obiecte de o valoare inestimabilă: un coif dacic, datând din prima jumătate a secolului IV î.Hr., împreună cu trei brățări din aur pur.

Este ora 4.15 în această dimineață de sâmbătă, în care orașul e cufundat în beznă și liniște.

Doar că o bubuitură teribilă strică liniștea dimineții.

Zgomotul bubuiturii e grozav.

Se aude până departe în această micuță cetate olandeză.

Trei minute

Trei persoane intră în muzeu, cu un ciocan sparg vitrina care adăpostește neprețuitul coif dacic de la Coțofenești (expus în original!), împreună cu trei brățări dacice, din cel mai pur aur și dispar în noapte.

Totul a durat mai puțin de trei minute.

Vitrina care adăpostea coiful a fost spartă nepermis de repede.

Asta pentru că directorul muzeului a ignorat sugestiile asiguratorului de a opta pentru ceva mult mai rezistent, demn de obiectul expus.

Ce nu înțelesese directorul muzeului (sau poate doar a ignorat cu bună-știință) era că valoarea spirituală a acestui coif înseamnă mai mult decât orice sumă aruncată într-un cont.

O valoare simbolică mai mare decât orice sumă în bani, aruncată într-un cont

Coiful dacic de la Coțofenești înseamnă putere sacră, război, regalitate, religie, toate unite prin aurul din care este făcut.

Aur nu pentru valoarea lui economică, ci pentru semnificația lui sacră.

Aurul este spiritualitate, incoruptibilitate, nemurire, lumină, legătură cu divinul.

Coiful din aurul cel mai pur, purtat pe cap indică o legătură directă cu sacralitatea, cu ordinea cosmică.

Nu-l poartă oricine și nu-l poartă oricând – elementele de decor spun asta.

Coiful acesta era purtat de un rege – preot (căci în lumea geto-dacică (și, în general, tracică) puterea politică era egală cu funcția sacrală).

Ochii înseamnă veghe, dar și inițiere și transcendență.

Ochii sunt simbolul atenției permanente – apanajul conducătorului, care vede vizibilul și invizibilul și ar mai fi multe de zis.

Circ și întrebări

Doar atât, că acest obiect cu puteri de Departe a dispărut în noapte, învelit, probabil, într-un prosop sau o cârpă modestă sau poate nici măcar atât – într-un rucsac făcut în China.

Iar acum începe un circ.

Un lanț de incredibile bâlbâieli cu menire explicativă venite din București: cum a fost posibil să expui un asemenea tezaur în original și mai ales într-un muzeu de o anvergură atât de mică?

Cine a semnat decizia de scoatere din țară a pieselor din tezaurul dacic și în baza cărui temei legal? A existat o evaluare de risc înainte de transfer?

Oberländer: „Muzeul-gazdă a mințit în legătură cu măsurile de securitate”

Directorul Muzeului de Istorie a României din București, Ernest Oberländer-Târnoveanu, a fost demis de ministrul de atunci al Culturii, acuzat de o proastă gestionare a comunicării și de lipsă de transparență în privința circumstanțelor expoziției.

Oberländer a mai spus și că responsabilitatea siguranței tezaurului aparținea muzeului-gazdă, care ar fi mințit în legătură cu măsurile de securitate care au fost luate.

În privința comunicării, de ce nu a fost făcută o conferință de presă comună România – Olanda și de ce informațiile furnizate publicului român sunt fragmentare și neuniforme?

Dar probabil că cea mai la îndemână întrebare rămâne cea care este pe buzele tuturor: cum a fost posibil furtul unor artefacte de o asemenea valoare inestimabilă în doar câteva secunde?

Detectiv: „Coiful e intact”

La un an de la furtul celui mai de preț obiect identitar al devenirii României, coiful de la Coțofenești este, consideră detectivul de artă Arthur Brand, intact, împreună cu brățările.

Asta pentru că, dacă ar fi fost topit, valoarea lui nu ar mai fi fost aceeași.

În patru zile de la comiterea furtului, mai mulți suspecți sunt arestați, dar niciunul nu pare dispus să vorbească despre coif.

În luna mai a anului trecut, au apărut zvonuri potrivit cărora o bandă de interlopi din România ar fi comandat furtul coifului.

„Bănuiesc că prada este ascunsă sau îngropată undeva”

Procurorul general al României, Alex Florența, investighează dacă nu cumva coiful este folosit pe post de monedă pentru eliberarea unui infractor.

Arthur Brand a declarat publicației olandeze rtvdrenthe.nl despre unul dintre suspecți:

„După arestările inițiale, poliția l-a eliberat. Apoi a fost abordat de ofițeri sub acoperire.

A spus că unul dintre bărbați a plecat cu coiful și ulterior s-a întors. Asta înseamnă că cineva știe unde este coiful. Cu cât sunt mai puțini oameni care știu despre el, cu atât mai puțin este probabil să se vorbească despre asta. Bănuiesc că prada este ascunsă sau îngropată undeva”.

„Cu cât autorii au mai puțin timp la dispoziție pentru a topi, vinde sau scoate ilegal obiecte din țară, cu atât mai bine. Dacă ar fi durat mai mult, oricum nu ai fi văzut-o”, spune Brand.

Ar putea fi implicați directori?

„N-am luat niciodată în considerare că ar fi implicați directori”, spune Brand. „Mi se pare foarte puțin probabil în acest caz. Nu am mai întâlnit așa ceva în cariera mea, dar asta nu înseamnă că e imposibil. De obicei, cineva fură ceva și apoi caută un cumpărător. (…) Dacă îl topești, vei primi bani mai târziu, iar banii ăia va trebui să îi împarți.

Mai întâi, însă, vei primi o pedeapsă cu închisoarea, iar când vei fi eliberat, va trebui să plătești în jur de șase milioane de euro daune. Dacă nu reușești, vei ajunge din nou la închisoare”, explică Brand.

„Dacă coiful nu se întoarce, asta nu e karmă bună”

„Prin urmare, e mai bine să le spui unde este coiful acum. Asta te va scuti de multe bătăi de cap”, spune Brand, care consideră că, dacă coiful și brățările vor fi returnate, judecătorul va fi mult mai indulgent:

„Dacă coiful se întoarce, judecătorul va fi mult mai indulgent”, continuă detectivul. „Atunci, tot jaful a fost un simplu jaf cu explozibili. Nimeni nu a fost ucis și nu s-a folosit violență împotriva nimănui. Toată lumea e fericită să primească înapoi prada. Trebuie să faci câțiva ani de închisoare, iar apoi totul dispare. Dacă coiful nu se întoarce, toată lumea va vorbi despre el și peste douăzeci de ani. Asta nu e karma bună”.

Brand își dă, totuși, seama că suspecții nu or să dezvăluie unde țin prada foarte curând. „Acești oameni pretind că sunt nevinovați, așa că nu poți, pur și simplu, să inventezi coiful. E un fel de tactică. Poate că vor aștepta și vor vedea ce are de spus Parchetul și care sunt cererile, iar apoi vor veni oricum cu coiful. Trebuie să sperăm că cineva se va răzgândi. În orice caz, cred în continuare că coiful de la Coțofenești va fi returnat”, a spus Brand.