Șeful NATO este optimist în privința întâlnirii Trump-Putin: Va fi un test pentru președintele rus

În cadrul unei emisiuni găzduite de ABC, secretarul general al Alianței a declarat că el crede că Trump este dispus să exercite presiuni asupra lui Putin în legătură cu războiul împotriva Ucrainei.

„Cred că președintele Donald Trump (…) dorește să pună capăt pierderilor teribile de vieți omenești. Dorește să pună capăt distrugerilor teribile aduse infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața”, a spus Rutte în cadrul interviului televizat, notează POLITICO.

Șeful NATO a subliniat că ziua de 15 august este una importantă, întrucât „va fi un test pentru Putin, pentru a vedea cât de serios este în ceea ce privește încheierea acestui război teribil”.

Întâlnirea din Alaska, un punct de plecare valid

În timpul emisiunii, Rutte a declarat că vede întâlnirea din Alaska dintre Trump și Putin ca un punct de plecare valid. Totuși, el a reiterat faptul că nu este posibil niciun acord fără Ucraina sau fără a lua în considerare securitatea și independența pe termen lung a țării.

„Va fi vorba despre teritoriu. Va fi, desigur, vorba despre garanții de securitate, dar și despre necesitatea absolută de a recunoaște că Ucraina decide propriul viitor, că Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care decide asupra propriului viitor geopolitic”, a spus șeful NATO.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în data de 15 august, în Alaska. Trump a spus că acordul de pace între Moscova și Kiev ar include, cel mai probabil, „anumite schimburi de teritorii”. În replică, Zelenski a spus sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția în ceea ce privește problemele teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”.