Trump anunță că negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia vor include „anumite schimburi de teritorii”

„Cred că suntem foarte aproape și vom anunța mai târziu – vom avea o întâlnire cu Rusia”, a spus Trump. „Și vom anunța locația. Cred că locația va fi una foarte populară din multe motive. Dar vom anunța asta puțin mai târziu. Pur și simplu nu vreau să o fac acum din cauza importanței a ceea ce tocmai am realizat”, a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit The Hill.

Trump a fost întrebat despre o întâlnire cu Putin în timp ce găzduia liderii Armeniei și Azerbaidjanului, care semnau un acord de pace după ani de conflict.

Trump a detaliat cum ar putea arăta un acord de pace cu Rusia și Ucraina, după ce Putin ar fi prezentat administrației americane o propunere de încetare a focului ce presupunea ca Ucraina să facă concesii teritoriale.

Trump vorbește de „schimburi de teritorii” în acordul Ucraina–Rusia

„Este vorba despre teritorii pentru care s-a luptat timp de trei ani și jumătate. Au murit mulți ruși, mulți ucraineni. Așa că analizăm asta, dar de fapt vom recupera unele teritorii și vom face schimburi. E complicat. Nu e nimic ușor. Este foarte complicat. Dar vom recupera o parte. Și vom schimba o parte. Vor fi unele schimburi de teritorii, spre binele ambelor părți”, a declarat Trump.

Președintele a adăugat că va anunța locația „în scurt timp”, dar a insistat că nu dorea să o dezvăluie atunci, în contextul acordului de pace dintre Armenia și Azerbaidjan.

Întrebat dacă ar putea găzdui în curând un eveniment similar alături de Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a spus că el crede „că avem o șansă” și a adăugat „vom rezolva problema”.

„Liderii europeni vor să vadă pace, președintele Putin, cred eu, vrea să vadă pace, iar Zelenski vrea să vadă pace”, a spus Trump.

Apoi i-a pasat lui Zelenski responsabilitatea de a se pregăti pentru semnarea unui acord de încetare a focului.

„Acum, președintele Zelenski trebuie să obțină tot ceea ce îi este necesar, pentru că va trebui să fie pregătit să semneze ceva și cred că muncește din greu pentru a realiza acest lucru”, a spus președintele.