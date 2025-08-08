Prima pagină » Știri externe » Trump anunță că negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia vor include „anumite schimburi de teritorii”

Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni în curând cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și că un posibil acord de pace între Moscova și Kiev ar include, cel mai probabil, „anumite schimburi de teritorii”.
Iulian Moşneagu
09 aug. 2025, 00:33, Știri externe

„Cred că suntem foarte aproape și vom anunța mai târziu – vom avea o întâlnire cu Rusia”, a spus Trump. „Și vom anunța locația. Cred că locația va fi una foarte populară din multe motive. Dar vom anunța asta puțin mai târziu. Pur și simplu nu vreau să o fac acum din cauza importanței a ceea ce tocmai am realizat”, a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit The Hill.

Trump a fost întrebat despre o întâlnire cu Putin în timp ce găzduia liderii Armeniei și Azerbaidjanului, care semnau un acord de pace după ani de conflict.

Trump a detaliat cum ar putea arăta un acord de pace cu Rusia și Ucraina, după ce Putin ar fi prezentat administrației americane o propunere de încetare a focului ce presupunea ca Ucraina să facă concesii teritoriale.

Trump vorbește de „schimburi de teritorii” în acordul Ucraina–Rusia

„Este vorba despre teritorii pentru care s-a luptat timp de trei ani și jumătate. Au murit mulți ruși, mulți ucraineni. Așa că analizăm asta, dar de fapt vom recupera unele teritorii și vom face schimburi. E complicat. Nu e nimic ușor. Este foarte complicat. Dar vom recupera o parte. Și vom schimba o parte. Vor fi unele schimburi de teritorii, spre binele ambelor părți”, a declarat Trump.

Președintele a adăugat că va anunța locația „în scurt timp”, dar a insistat că nu dorea să o dezvăluie atunci, în contextul acordului de pace dintre Armenia și Azerbaidjan.

Întrebat dacă ar putea găzdui în curând un eveniment similar alături de Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a spus că el crede „că avem o șansă” și a adăugat „vom rezolva problema”.

„Liderii europeni vor să vadă pace, președintele Putin, cred eu, vrea să vadă pace, iar Zelenski vrea să vadă pace”, a spus Trump.

Apoi i-a pasat lui Zelenski responsabilitatea de a se pregăti pentru semnarea unui acord de încetare a focului.

„Acum, președintele Zelenski trebuie să obțină tot ceea ce îi este necesar, pentru că va trebui să fie pregătit să semneze ceva și cred că muncește din greu pentru a realiza acest lucru”, a spus președintele.