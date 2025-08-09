Volodimir Zelenski: Ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor

Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția în ceea ce privește problemele teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”, potrivit Reuters.

Comentând decizia președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august, Zelenski a spus că Ucraina este pregătită pentru soluții reale care ar putea aduce pacea.

El a adăugat însă că orice soluție care nu include Kievul ar fi împotriva păcii.

Conform unor surse citate de CNN, Statele Unite și Rusia lucrează la un acord care să pună capăt conflictului militar din Ucraina, acord ce ar putea să consfințească ocuparea unor teritorii din Ucraina de către Rusia.