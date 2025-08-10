JD Vance, despre acordul de pace Rusia-Ucraina: „Probabil că rușii și ucrainenii vor fi nemulțumiți de el”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Washingtonul urmărește un acord pe care ambele țări să îl poată accepta, chiar dacă nu va satisface în totalitate, probabil, niciuna dintre părți, scrie Reuters.

„Nu va face pe nimeni foarte fericit. Probabil că, în final, atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți de el”, a declarat Vance într-o emisiune de la Fox News.

Trump încă analizează dacă să-l invite şi pe preşedintele ucrainean în Alaska, pentru o întâlnire bilaterală Trump-Zelenski, separată de întâlnirea Trump-Putin, sau chiar pentru un summit trilateral al acestora.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat în această săptămână că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august în Alaska. De asemenea, liderul de la Casa Albă a spus că acordul de pace între Moscova și Kiev ar include, cel mai probabil, „anumite schimburi de teritorii”.

În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția în ceea ce privește problemele teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriile lor ocupanților”.