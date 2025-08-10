Serie de cutremure în regiunea Kurile-Kamceatka unde s-a produs un seism cu magnitudinea 8,8

Sute de cutremure s-au produs în luna august în regiunea Kurile- Kamceatka. Cele mai multe au avut magnitudinea 5. Specialiștii spun că este vorba despre replici ale cutremurului uriaș din zonă de la finalul lunii iulie.

Șirul de cutremure a continuat în weekend. Zece seisme de intensitate medie au fost înregistrate sâmbătă și duminică. Este vorba despre cutremure cu magnitudinea cuprinsă între 4,9 și 5,8, potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Acestea sunt considerate replici ale cutremurului cu magnitudinea de 8,8 produs pe 30 iulie în Peninsula Kamceatka, în estul îndepărtat al Rusiei.

Seismul a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată pe Pământ. Magnitudinea de 8,8 îl plasează în clasamentul primelor șase cele mai puternice seisme înregistrate vreodată pe planetă.