Serie de cutremure în regiunea Kurile-Kamceatka unde s-a produs un seism cu magnitudinea 8,8

Regiunea Kurile-Kamceatka a fost afectată în august de sute de cutremure de magnitudine medie, considerate replici ale puternicului seism de 8,8 produs în zonă la finalul lunii iulie.
Petru Mazilu
10 aug. 2025, 09:29, Social

Sute de cutremure s-au produs în luna august în regiunea Kurile- Kamceatka. Cele mai multe au avut magnitudinea 5. Specialiștii spun că este vorba despre replici ale cutremurului uriaș din zonă de la finalul lunii iulie.

Șirul de cutremure a continuat în weekend. Zece seisme de intensitate medie au fost înregistrate sâmbătă și duminică. Este vorba despre cutremure cu magnitudinea cuprinsă între 4,9 și 5,8, potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Acestea sunt considerate replici ale cutremurului cu magnitudinea de 8,8 produs pe 30 iulie în Peninsula Kamceatka, în estul îndepărtat al Rusiei.

Seismul a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată pe Pământ. Magnitudinea de 8,8 îl plasează în clasamentul primelor șase cele mai puternice seisme înregistrate vreodată pe planetă.