Războiul din Ucraina, ziua 1263. Trump se va întâlni cu Putin în Alaska, afirmând că „un schimb de teritorii” ar putea aduce pacea

WSJ: Putin a propus oprirea războiului în schimbul regiunilor estice ale Ucrainei

Deși președintele Donald Trump a afirmat că discuțiile dintre Witkoff și Putin nu au reprezentat un progres în negocierile de pace, liderul de la Casa Albă a anunțat vineri că se va întâlni cu Putin, pentru prima întrevedere față în față din cel de-al doilea său mandat, pe 15 august, în Alaska.

Potrivit unor oficiali europeni, Putin i-a spus lui Witkoff că Rusia ar fi de acord cu un armistițiu total dacă Kievul și-ar retrage forțele din regiunea Donețk, permițând Moscovei să preia controlul deplin asupra regiunilor Donețk și Luhansk, precum și asupra Crimeei, a relatat WSJ.

Oficialii europeni care au fost informați despre propunere și-au exprimat îngrijorarea față de plan, temându-se că Putin ar putea folosi negocierile pentru a evita sancțiunile secundare propuse de președintele Donald Trump.

ISW: Putin încearcă să ascundă lipsa de interes pentru a pune capăt războiului

Kremlinul joacă un „joc de echilibru” între a simula deschiderea spre negocieri cu președintele american Donald Trump și a pregăti societatea rusă să accepte doar victoria totală în Ucraina, indiferent de durată, potrivit unui nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Ukrinform.

Analiștii americani susțin că Vladimir Putin încearcă să pară receptiv la propunerile de pace venite din partea SUA, dar refuză o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski și nu este dispus să încheie războiul. În schimb, caută să obțină concesii bilaterale de la Washington, fără a se implica într-un proces real de pace.

ISW afirmă că obiectivele Kremlinului rămân neschimbate: înlocuirea guvernului ucrainean ales democratic cu unul pro-rus, reducerea capacității militare a Ucrainei, eliminarea politicii NATO de „uși deschise” și obligarea Ucrainei, prin Constituție, la neutralitate.

„Putin continuă să creadă că timpul este de partea Rusiei și că poate rezista mai mult decât Ucraina și Occidentul”, notează raportul.

ISW subliniază că sancțiunile economice și sprijinul militar occidental, care să permită Ucrainei să provoace pierderi pe câmpul de luptă, sunt esențiale pentru a-l forța pe liderul rus să negocieze cu adevărat.

Trump se va întâlni cu Putin în Alaska

Președintele american a scris vineri, pe platforma sa Truth Social, că „întâlnirea mult așteptată” cu liderul rus va avea loc în Alaska, pe 15 august.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce liderul american a lăsat să se înțeleagă că încheierea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva vecinului său ar presupune ca Kievul să cedeze teritorii.

„Vorbim despre teritorii pentru care s-a luptat timp de trei ani și jumătate, unde au murit mulți ruși. Au murit mulți ucraineni”, a declarat Trump într-o conferință de presă la Casa Albă.

„Situația este foarte complicată. Vom recupera o parte, o parte se va schimba. Va exista un schimb de teritorii, spre binele ambelor părți.”

Oficiali occidentali și ucraineni au sugerat că discuția privind concesii teritoriale seamănă cu planurile relansate de Putin săptămâna trecută.

Comentariile lui Trump vin la doar câteva zile după ce acesta l-a trimis pe trimisul său special, Steve Witkoff, la Moscova pentru discuții cu Putin despre încheierea războiului.