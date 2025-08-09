Reprezentantul rus pentru investiții: Anumite țări vor depune „eforturi titanice” pentru a perturba întâlnirea Putin-Trump

Anumite țări vor depune „eforturi titanice” pentru a perturba întâlnirea pe care președintele american Donald Trump a anunțat-o cu președintele rus Vladimir Putin pentru data de 15 august, a declarat sâmbătă Kirill Dmitriev, reprezentantul rus pentru investiții, scrie Reuters.

Trump susține că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea rezolva conflictul care durează de trei ani și jumătate. Conținutul acordului nu a fost încă anunțat, dar ar putea impune Ucrainei să cedeze teritorii importante, o soluție la care se opun multe țări europene.

Dmitriev a acuzat anumite țări, pe care nu le-a numit, că încearcă să prelungească conflictul.

„Fără îndoială, o serie de țări interesate de continuarea conflictului vor depune eforturi titanice pentru a perturba întâlnirea planificată între președintele Putin și președintele Trump”, a scrie el pe Telegram, precizând că prin eforturi se referă la „provocări și dezinformare”.

Dmitriev nu a specificat la ce țări se referă și nici ce fel de „provocări” ar putea întreprinde acestea.

Kremlinul a confirmat anterior summitul. Cei doi lideri „se vor concentra pe discutarea opțiunilor pentru atingerea unei soluții pașnice pe termen lung la criza ucraineană”, a declarat Yuri Ushakov, consilierul lui Puțin.