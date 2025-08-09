Ucraina și aliații se întâlnesc în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin

Oficiali importanți din Ucraina, Statele Unite și Europa se vor întâlni în Marea Britanie înaintea summitului programat între președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, a anunțat Axios, vineri, citat de Kyiv Independent.

Scopul întâlnirii este ca Ucraina și partenerii săi să stabilească o poziție comună înainte de discuțiile dintre Trump și Putin, care vor avea loc în Alaska.

Steve Witkoff, trimisul special al Statelor Unite, a avut o întâlnire cu Putin la Moscova pe 6 august.

Trump a spus anterior că Rusia are termen până pe 8 august să oprească războiul împotriva Ucrainei. Chiar dacă Moscova nu a încetat luptele, Donald Trump nu a aplicat sancțiuni împotriva Rusiei, nici până la acest moment.

Pe 8 august, în cadrul unei conferințe telefonice, oficialii ucraineni, europeni și americani au propus o întâlnire față în față, relatează aceeași sursă.

Detaliile organizării întâlnirii din Marea Britanie, precum și lista participanților, sunt încă în pregătire.

Într-o convorbire telefonică care a avut loc pe 6 august, între președintele Volodimir Zelenski, Trump și lideri europeni, unele surse au observat că Putin părea dispus să renunțe la revendicările asupra regiunilor Zaporizhzhia și Kherson din sudul Ucrainei.

Witkoff a spus celor prezenți că Putin vrea să încheie războiul dacă Ucraina va ceda regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea, au spus aceleași surse.

În schimb, în convorbirea de a doua zi, Witkoff a declarat că Vladimir Putin este deschis să mențină situația actuală pe liniile de front, inclusiv teritoriile ocupate din Zaporizhzhia și Kherson.

Pentru ca Volodimir Zelenski să accepte cedarea unor teritorii, este necesar un referendum, a declarat un oficial ucrainean sub anonimat.