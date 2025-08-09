Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat pentru BBC că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”.

Afirmația apare după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”. Declarația lui Zelenski a venit ca reacție la o sugestie a lui Donald Trump privind posibile condiții teritoriale pentru obținerea păcii cu Rusia.

Sibiha a precizat că „ucrainenii merită o pace justă, bazată pe dreptul internaţional şi pe respectarea integrităţii noastre teritoriale şi a frontierelor definite de constituţia noastră”.

Ministrul a mai spus că „Rusia îşi continuă teroarea împotriva civililor, ignoră termenele limită şi nu arată niciun interes real pentru încheierea războiului”, în pofida eforturilor Statelor Unite și a „dorinţei continue a Ucrainei de a căuta o pace echitabilă”.

Acesta a confirmat că Ucraina rămâne deschisă „dialogului semnificativ şi soluţiilor reale negociate împreună cu Ucraina”.

Donald Trump urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, la trei ani și jumătate de la debutul conflictului din Ucraina. Președintele american, care a promis că va pune capăt războiului în „24 de ore” după revenirea sa la Casa Albă, a declarat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără alte detalii.