Aliații Moscovei au fost sunați de Putin înainte de întâlnirea sa cu Trump. Ce le-a spus liderul de la Kremlin

Potrivit postului de televiziune CCTV, Putin l-a informat pe Xi Jinping despre contactele recente cu SUA, iar acesta ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova, scrie The Kyiv Independent.

De asemenea, Putin l-a informat și pe omologul său din Belarus, Alexandr Lukașenko, în privința „negocierilor și acordurilor” cu SUA, a raportat agenția de știri de stat belarusă Belta.

Potrivit Kremlinului, Putin a purtat vineri discuții atât cu președintele uzbek Shavkat Mirziyoyev, dar și cu președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev.

Președintele rus i-a informat pe cei doi despre întâlnirea sa cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. De asemenea, au discutat despre cooperarea în domeniul comerțului și al energiei.

Și premierul indian Narendra Modi a fost informat, separat, de către Putin.

Întâlnirea dintre Trump și Putin – confirmată de către liderul de la Casa Albă – va avea loc în Alaska în data de 15 august și marchează prima întâlnire directă dintre cei doi de când Donald Trump a preluat cel de-al doilea mandat. De asemenea, întâlnirea dintre cei doi are loc în contextul presiunilor crescânde din partea SUA asupra Rusiei pentru ca ostilitățile din Ucraina să înceteze.