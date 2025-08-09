WSJ: Putin a propus oprirea războiului în schimbul regiunilor estice ale Ucrainei, în cadrul unei întâlniri cu Witkoff

Deși președintele Donald Trump a afirmat că discuțiile dintre Witkoff și Putin nu au reprezentat un progres în negocierile de pace, liderul de la Casa Albă a anunțat vineri că se va întâlni cu Putin, pentru prima întrevedere față în față din cel de-al doilea său mandat, pe 15 august, în Alaska.

Potrivit unor oficiali europeni, Putin i-a spus lui Witkoff că Rusia ar fi de acord cu un armistițiu total dacă Kievul și-ar retrage forțele din regiunea Donețk, permițând Moscovei să preia controlul deplin asupra regiunilor Donețk și Luhansk, precum și asupra Crimeei, a relatat WSJ.

Oficialii europeni care au fost informați despre propunere și-au exprimat îngrijorarea față de plan, temându-se că Putin ar putea folosi negocierile pentru a evita sancțiunile secundare propuse de președintele Donald Trump.

De asemenea, nu există claritate privind teritoriile ocupate parțial de forțele ruse în regiunile Zaporojie și Herson, existând impresii contradictorii cu privire la faptul dacă linia frontului ar urma să fie înghețată în forma actuală sau dacă forțele ruse s-ar retrage din zonă.

Potrivit WSJ, propunerea lui Putin ar conține două etape. Prima etapă ar presupune retragerea forțelor ucrainene din Donețk, ceea ce ar îngheța linia frontului. A doua etapă ar presupune ca Trump și Putin să convină asupra unui plan final de pace, care ar urma să fie negociat ulterior cu președintele Volodimir Zelenski.

În prezent, Ucraina controlează partea de nord a regiunilor Zaporojie și Herson, precum și o parte din regiunea Donețk.

Trump a declarat că un posibil acord de pace între Moscova și Kiev ar include, cel mai probabil, „anumite schimburi de teritorii”.