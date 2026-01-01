Peste 10.000 de militari ruși, prizonieri în Ucraina. Aproape jumătate au antecedente penale

Peste 10.000 de militari ruși au fost luați prizonieri de forțele ucrainene de la începutul invaziei la scară largă. Mai mult de 40% dintre ei au antecedente penale, arată o analiză amplă publicată de proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”, citată de Interfax-Ukraine.

Crește numărul soldaților ruși care se predau

Potrivit raportului, fenomenul predării voluntare a soldaților ruși este în continuă creștere. „În anul parțial 2025, au fost capturați mai mulți militari ruși decât în 2022 și 2023 la un loc”, se arată în document. În medie, între 60 și 90 de soldați ruși se predau săptămânal, iar vârful a fost atins în august 2024, când numărul a ajuns la 350 pe săptămână.

Autorii studiului subliniază că, din iunie 2023, militarii ruși sunt capturați mai frecvent decât soldații ucraineni ajung în captivitate rusă, cele mai multe capturi având loc în zonele Pokrovsk și Bahmut (Donețk), regiunea Kursk și districtul Polohy din Zaporijjia.

Portret social vulnerabil al militarilor capturați

Profilul prizonierului rus relevă probleme structurale majore în armata Federației Ruse. „Patruzeci la sută dintre toți prizonierii de război ruși au antecedente penale”, arată raportul, cele mai frecvente condamnări fiind pentru furt, infracțiuni legate de droguri, tâlhărie, vătămare corporală gravă și omor.

În plus, nivelul de educație este scăzut: doar 7% dintre prizonieri au studii universitare, iar „câteva zeci nu au urmat niciodată școala”. Înainte de război, 38% erau șomeri, iar majoritatea proveneau din ocupații slab calificate.

Raportul evidențiază și cazuri grave din punct de vedere medical. „Sute de prizonieri au fost capturați având boli precum HIV/SIDA, hepatită B și C, tuberculoză, diabet, precum și afecțiuni psihice, inclusiv schizofrenie”, se precizează în analiză.

Schimburi de prizonieri pe criterii etnice și regionale

Un alt aspect sensibil este modul în care Rusia își selectează militarii pentru schimburile de prizonieri. „Printre prizonierii de război, 66% sunt etnici ruși, în timp ce printre cei schimbați ponderea acestora crește la 83%”, arată datele. Moscova solicită cu prioritate etnici ruși și militari din regiuni-cheie precum Moscova, Krasnodar, Perm și Rostov, în timp ce soldații din republicile naționale sunt schimbați mult mai rar.

În total, peste 6.000 de prizonieri au fost returnați Rusiei prin schimburi. „Știm despre cel puțin 237 de foști prizonieri care au fost uciși sau au dispărut după ce au fost trimiși din nou pe front”, avertizează proiectul „Vreau să trăiesc”, care mai menționează că patru militari ruși se află în captivitate pentru a doua oară.