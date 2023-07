UPDATE: Donald Trump, fost preşedinte: ,,În prima zi, voi interzice mutiliarea genitală a copiilor"

Donald Trump, fostul preşedinte s-a lăudat cu realizările din primul său mandat (2017-2021): ,,Am înlocuit catastrofalul NAFTA, cel mai rău acord, cu USMCA. Am creat cele mai puternice frontiere din istoria SUA. Suntem cea mai tare economie. Le-am dat putere celor pro-life choice. Am învins gruparea teroristă ISIS. Am scos America din războaie după 20 ani. Am creat prima forţă spaţială" .

Trump l-a învinuit pe Biden pentru situaţia catastrofală în care se află America, acuzând statul paralel şi democraţii pentru fraudarea alegerilor prezidenţiale din 2020. L-a ironizat şi pe principalul său adversar republican, Ron DeSantis, guvernatorul Floridei.

,,Biden este vinovat pentru dezastrul din Afganistan şi invadarea Ucrainei de către Rusia. Biden a lăsat veteranii în urmă. Am obţinut cele mai multe voturi din istorie. Ei (democraţii şi Deep State) au fraudat alegerile din 2020. Au armat FBI şi IRS".

Trump promite că în al doilea mandat o fie mai dur împotriva agendei progresiste.

,,În ziua 1 a preşedinţiei mele (al doilea mandat), voi semna un ordin executiv prin care voi anula fondurile pentru orice şcoală publică care practică teoria critică a rasei, nebunia cu identitatea genurilor şi alte porcării de natură politică şi sexuală. Voi ţine femeile departe de competitorii bărbaţi şi niciunul nu a fost mai dur decât mine.

Voi semna şi o lege prin care voi interzice mutilarea sexuală/genitală a copiilor...vă vine să vă credeţi asta? Voi securiza alegerile, voi apăra valorile creştino-iudaice, îl vom zdrobi pe coruptul Biden, cel mai corupt preşedinte din istorie. Vom câştiga alegerile şi vom face America măreaţă din nou. Vă mulţumesc!".

UPDATE: Vivek Ramaswamy, discurs despre Dumnezeu, familie, petrol, capitalism şi graniţe

Vivek Ramaswamy, om de afaceri în vârstă de 37 ani, este cel mai tânăr candidat republican. El ţine un discurs care îi face pe toţi spectatorii să explodeze în aplauze după ce promovează valorile creştin-conservatoare.

,,Dumnezeu există, nu există decât două genuri, femeie şi bărbat, petrolul este esenţial pentru prosperitatea umană, graniţele deschise nu sunt graniţe, părinţii decic cum îţi educ copiii, capitalismul este cel mai bun sistem pentru a scoate oamenii din sărăcie, sunt doar trei forţe politice, nu patru, iar Constituţia SUA este cel mai mai mare garant din istoria libertăţii", spune candidatul republican.

UPDATE: Mike Pence, fost vicepreşedinte: ,,Vom da afară toţi transsexualii din armata americană”

Mike Pence, fostul vicepreşedinte al SUA dintre anii 2017 şi 2021, l-a criticat pe Joe Biden pentru ,,mandatul său catastrofal".

El a discutat despre datoria naţională, securitatea naţională şi a promis interzicerea avortului la nivel federal şi interzicerea persoanelor transsexuale în rândurile armatei.

,,Biden a lăsat un dezastru în Afganistan, el şi stânga radicală au suprimat tradiţiile şi libertăţile religioase, şi au slăbit America în 3 ani. Biden a provocat cea mai gravă inflaţie, a dus la cele mai mari crize de frontieră şi a lansat un război energetic. Trebuie să ne asigurăm că Biden nu va mai fi reales. Trebuie să-i oferim Americii o nouă conducere republicană.

Trebuie să facem tăierile de taxe ale lui Trump permanente.

Să combatem agresiunea rusă şi chineză cu o nouă armată modernă.

Să interzicem accesul transsexualilor în armată.

Să încheiem agenda dezastruoasă a lui Biden.

Să instituim interzicerea avortului la nivel federal".

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, creditat ca al doilea candidat popular din Partidul Republican, se inspiră după retorica fostului preşedinte american Donald Trump şi promite că va construi zidul la graniţa cu Mexicul şi va ordona armatei să folosească forţa letală împotriva imigranţilor ilegali şi traficanţilor de droguri.

,,Vom fi independenţi energetic. Voi fi preşedintele care va rezolva problema frontierei sudice, voi construi zidul cu Mexicul, voi trimite trupele militare la graniţă şi vom folosi forţa letală împotriva cartelurilor mexicane. Sunt sătul de ele să mai facă trafic cu oameni, să ne ucidă cetăţenii şi să ne otrăvească copiii cu droguri".

Ron DeSantis aduce critic medicului Anthony Fauci, care a fost unul dintre liderii grupului de combatere a pandemiei de coronavirus.

,,Nu voi mai permite cocaină în Casa Albă, îl voi trimite pe Joe Biden în vacanţă permanentă, ţara noastră este în declin din cauza lui Joe Biden. Trebuie să redăm măreţia ţării. Vom livra mai mult decât promitem. Ca guvernator al Floridei, am tăiat taxele, am protejat drepturile părinţilor, am scăzut rata infracţionalităţii, am refuzat ca Florida să cadă într-o distopie Fauci pe durata pandemiei, ne-am ţinut copiii în şcoli şi americanii la muncă, am extins amendamentul al II-lea. Vom reda puterea micilor întreprinzători.

Nu vom mai permite măsurile lui Fauci anti-COVID să ne distrugă economia. Vom încheia finanţarea FBI şi vom pune un nou director. Vom face curăţenie la departamentul de justiţie. Vom proteja familiile".

DeSantis spune că va elimina asistenţa medicală pentru persoanele care şi-au schimbat sexul, va elimina progresismul din rândurile armatei americane, şi de asemenea, promite că va interzice avortul, studiile etnice, educaţia sexuală şi studiile LGBTQ+ în şcolile americane.

,,Voi elimina agenda WOKE din armată, ne vom depolitiza armata, ne vom face cetăţenii mândri să servească în armata Americii".

Ea a subliniat datoria de 32 de miliarde de dolari a naţiunii americane, precum şi dificultăţile economice cu care se confruntă multe familii americane.

Fostul guvernator susţine că o victorie a lui Biden în 2024 va însemna că ,,Kamala Harris este cea care va câştiga cu adevărat alegerile".

Ştirea iniţială - Trump, DeSantis şi cei mai populari candidaţi republicani vor împărţi scena

Fiecare candidat republican popular a ţinut un discurs electoral în statul Iowa, la Dineul Lincoln pentru strângerea fondurilor.

Donald Trump continuă să domine în sondaje, deşi are multiple acuzaţii legate de evaziune fiscală, furtul de documente federale clasificate şi riscă să fie condamnat la închisoare pe viaţă.

Cei 13 candidaţi vor apărea la strângerea de fonduri din 2023 a Partidului Republican din Iowa, Lincoln, oferindu-le oportunitatea de a se adresa donatorilor şi liderilor locali de partid.