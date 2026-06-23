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Româncă de 40 de ani, înjunghiată mortal în urma unui conflict la o fermă de căpșuni

O româncă de 40 de ani a murit în urma unui atac cu cuțitul produs la o fermă agricolă din Germania.
Româncă de 40 de ani, înjunghiată mortal în urma unui conflict la o fermă de căpșuni
Imagine cu caracter ilustrativ.. Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
23 iun. 2026, 07:25, Știri externe
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Tragedia a avut loc luni dimineață în Kaldenkirchen, o localitate din orașul Nettetal, situată în landul Renania de Nord-Westfalia, potrivit Bild.

Femeia lucra ca muncitor sezonier la o fermă unde se cultivă sparanghel și căpșuni. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile germane, conflictul a izbucnit înainte de începerea programului de lucru. Altercația s-a produs în spațiile de cazare destinate muncitorilor sezonieri.

În incident au fost implicați trei cetățeni români. Este vorba despre femeia ucisă, partenerul ei, în vârstă de 44 de ani, și un alt muncitor sezonier, de 25 de ani.

Victima a fost transportată cu elicopterul la spital

Poliția a fost alertată în jurul orei 7:22. La fermă au intervenit echipaje de poliție, ambulanțe și un elicopter medical, solicitat din cauza gravității situației.

Românca prezenta mai multe plăgi înjunghiate și tăiate. Medicii au transportat-o de urgență la spital cu elicopterul. În ciuda eforturilor depuse, femeia a murit la scurt timp după internare.

Partenerul victimei a fost rănit grav în timpul conflictului. Acesta a fost internat și urma să fie operat. Starea sa este monitorizată de medici.

Principalul suspect a fost reținut

Anchetatorii îl consideră principal suspect pe muncitorul român de 25 de ani. Acesta a fost reținut imediat după incident și se află în custodia poliției.

Oamenii legii au ridicat un cuțit de la locul faptei. Potrivit publicației germane Bild, există suspiciuni că acesta ar fi fost folosit în atac. Expertizele urmează să stabilească dacă arma a fost utilizată în comiterea crimei.

Poliția și Parchetul au deschis un dosar pentru omor. De asemenea, a fost constituită o echipă specială de investigație. Mai mulți muncitori sezonieri au fost audiați pentru a clarifica împrejurările tragediei.

Motivul conflictului rămâne necunoscut

Anchetatorii încearcă să stabilească motivul altercației. Deocamdată, nu este clar dacă disputa a avut legătură cu activitatea desfășurată la fermă. De asemenea, nu este exclusă varianta unui conflict de natură personală.

Tragedia readuce în atenție un alt incident violent produs în Nettetal. În luna martie, două muncitoare sezoniere s-au implicat într-un conflict grav. O femeie de 26 de ani a fost acuzată că a încercat să își ucidă colega, în vârstă de 33 de ani. Victima a fost atunci transportată la spital în stare critică, însă a supraviețuit.

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