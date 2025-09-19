Rusia a adăugat la lista extremiștilor o mișcare satanistă care nu există oficial. Cei asociați riscă pedepse grele

Autoritățile ruse au înscris vineri presupusa „mişcare satanistă internaţională” pe lista oficială a organizațiilor extremiste și teroriste gestionată de Rosfinmonitoring – Serviciul Federal Rus de Monitorizare Financiară, deschizând astfel calea pentru aplicarea unor pedepse severe împotriva persoanelor considerate afiliate.

Includerea pe această listă activează automat măsuri legale, precum înghețarea conturilor bancare, deschiderea de dosare penale pentru persoanele asociate și interzicerea oricărei forme de susținere sau activitate publică. Oficial însă, nu există înregistrată nicio entitate cu acest nume.

Măsura urmează unei decizii a Curții Supreme din iulie 2025, prin care activitatea așa-numitei „mişcări sataniste internaționale” a fost interzisă în Rusia, după ce instanța a constatat că ar avea o „ideologie extremistă” și ar incita la „ură și ostilitate față de confesiunile religioase tradiționale”.

Persoanele asociate riscă pedepse grele

Potrivit Parchetului General rus, care a solicitat interzicerea – citat de Le Figaro – presupusa mișcare ar fi „bazată pe ură religioasă, practici oculte și ritualuri violente”, iar adepții săi ar fi implicați în „crime ritualice și alte infracțiuni, inclusiv împotriva minorilor”.

„Are la bază o ideologie extremistă, ură și ostilitate față de confesiunile religioase tradiționale”, se arată în justificarea Curții Supreme, citată de Parchetul rus.

„Deși nu există oficial nicio organizație cu acest nume, persoanele recunoscute de justiție ca având legături cu această mișcare riscă pedepse grele cu închisoarea”, notează sursa citată.

Putin: Occidentul este „decadent” și „satanic”

Decizia amintește o altă măsură luată de Kremlin în decembrie 2023, când a interzis „mişcarea internațională LGBT”, de asemenea o entitate vag definită, percepută ca un nou pas în reprimarea grupurilor minoritare și a disidenței.

Vladimir Putin a promovat în ultimii ani o retorică conservatoare dură, în strânsă legătură cu Biserica Ortodoxă Rusă, denunțând în mod repetat valorile occidentale ca fiind „decadente” și „satanice”. În acest mod, autoritățile ruse au alimentat narațiuni conform cărora Occidentul ar promova satanismul, în special prin sprijinul acordat comunității LGBT+.

În trecut, Rusia a înregistrat câteva cazuri izolate de crime ritualice comise de indivizi care se revendicau drept „sataniști”. Cu toate acestea, nu există dovezi privind existența unei rețele internaționale coordonate, însă autoritățile au transformat aceste episoade în argumente politice pentru extinderea cadrului represiv.