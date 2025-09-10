Prima pagină » Știri externe » Rușii susțin că nu există dovezi care să arate că dronele din Polonia le aparțin

Rușii susțin că nu există dovezi care să demonstreze că dronele doborâte în Polonia le aparțin. Este prima reacție oficială din partea Rusiei. Incidentul de miercuri a stârnit emoție și numeroase reacții tranșante ale liderilor europeni.
Autoritățile de la Moscova au susținut că Polonia nu a prezentat nicio dovadă care să arate că dronele doborâte sunt de origine rusă, potrivit Sky News.

Însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordash, a spus, într-un articol publicat de agenția de presă de stat RIA Novosti, că a fost convocat de Ministerul polonez de Externe în urma incidentului.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare.