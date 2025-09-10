Rușii susțin că nu există dovezi care să arate că dronele din Polonia le aparțin

Autoritățile de la Moscova au susținut că Polonia nu a prezentat nicio dovadă care să arate că dronele doborâte sunt de origine rusă, potrivit Sky News.

Însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordash, a spus, într-un articol publicat de agenția de presă de stat RIA Novosti, că a fost convocat de Ministerul polonez de Externe în urma incidentului.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare.