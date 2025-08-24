Potrivit unei anchete dezvăluite de publicația Kommersant, Frolov și colonelul Artem Gorodilov au coordonat o schemă prin care 35 de militari din Brigada 83 de Asalt Aerian Gărzi și-au provocat intenționat răni pentru a solicita despăgubiri de la stat. Prejudiciul este estimat la peste 200 de milioane de ruble, echivalentul a 2,5 milioane de dolari.

Frolov, tată a trei copii, a pretins că a fost rănit de șapte ori în luptă, relatările oficiale susținând că a refuzat concediul medical pentru a se întoarce pe front. Presa de stat îl prezenta ca „un erou excepțional și comandantul celui mai eficient grup de lunetiști din Rusia”. În realitate, rănile erau provocate cu ajutorul camarazilor, care aveau grijă să nu-i pună viața în pericol.

Soldații s-au împușcat între ei

În cadrul acestui scandal de corupție în armata rusă, anchetatorii au descoperit că militarii se împușcau între ei pentru a obține certificate medicale false, indemnizații de război și medalii pentru curaj. Frolov a negat inițial acuzațiile, dar ulterior și-a recunoscut faptele, oferind numele a peste 30 de complici.

Acuzații grave pentru colonel

Pe lângă frauda de proporții, Frolov este acuzat și de luare de mită, precum și de deținere ilegală de arme și explozibili. Toate medaliile și distincțiile i-au fost retrase, iar cazul său va fi judecat de tribunalul militar din garnizoana Lugansk, unde ar fi comis o parte dintre infracțiuni.

Acest scandal de corupție în armata rusă scoate la iveală nivelul ridicat al abuzurilor și falsurilor din rândul trupelor de elită, dar și modul în care propaganda oficială a transformat un impostor într-un „erou național”.