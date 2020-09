Scene şocante şi focuri de armă la protestele din SUA. Un bărbat a intrat cu maşina în mulţime. VIDEO

Scenele cu puternic impact emoţional au fost filmate de mai mulţi martori şi postate pe Twitter.

Imaginile arată cum o maşină neagră loveşte baricada ridicată de poliţie, riscând să lovească zeci de protestatari. Furioşi, manifestanţii s-au năpustit către maşină, cu pumnii şi picioarele. Şoferul pare că trage cu arma de pe geamul automobilului, apoi iese şi îi ameninţă pe protestatari. Poliţia l-a prins pe bărbat în scurt timp, iar arma a fost recuperată.

Poliţia din Seattle a anunţat că o persoană a fost împuşcată la locul unde s-a petrecut incidentul, iar un bărbat de 27 de ani a ajuns la spital în stare stabilă. Potrivit unor relatări ale martorilor, victima, un bărbat de culoare, îl cunoştea pe agresor.

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured. Shooting victim stable; Suspect arrested. pic.twitter.com/ahKFNelVTe

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye

Story unclear at the moment but young man shot on 11th and Pine. Daniel, 26, wanted to tell his story. With the help of other medics I got a tourniquet on his arm. Street medics were on the spot with gauze and pressure. He walked off the scene. pic.twitter.com/g9Ism58YkF