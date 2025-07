Schimb de pompieri români în Franța. Primul contingent de 40 de de pompieri, se întoarce în țară

Miercuri dimineață, autoritățile franceze au desfășurat o ceremonie ce a marcat predarea-primirea ștafetei între cele două schimburi. Directorul Departamentului Pyrénées-Orientales, a mulțumit modului românesc de pompieri.

La rândul său, comandantul primului contingent de militari români, colonelul Cosmin – Petronel Riciu, a menționat:

„A fost o onoare și o reală plăcere să fim alături de dumneavoastră în ultimele două săptămâni. Vă mulțumim sincer pentru cooperarea excelentă și pentru încrederea acordată. Ne-am simțit ca acasă, am legat prietenii și am reușit să ne integrăm și să colaborăm cât mai eficient cu omologii noștri francezi. Prezența noastră aici este posibilă datorită valorilor fundamentale ale Uniunii Europene: cooperarea, solidaritatea și interoperabilitatea. În acest spirit, am fost pregătiți să intervenim oriunde și oricând a fost nevoie de sprijinul nostru. Vă mulțumim încă o dată pentru deschidere și colaborare. În numele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, avem plăcerea să vă oferim placheta de onoare, ca semn al aprecierii și respectului nostru”

Primul contingent, care însumează tot 40 de pompieri, se întoarce în țară după ce a predat colegilor din cel de-al doilea schimb cele nouă autospeciale dislocate pe teritoriul francez. În ultimele două săptămâni, modulul național, dislocat în Franța, a intervenit în misiuni de stingere a incendiilor de vegetație uscată, protejând case amenințate de flăcări și contribuind activ la limitarea pagubelor