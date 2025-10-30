Schimb de replici tensionate între SUA și Canada. Premierul provinciei Ontario își cere scuze public

Schimbul de replici – descris de CBC News drept „o tiradă plină de înjurături” – a avut loc între trimisul SUA, Pete Hoekstra, și reprezentantul comercial din Ontario, David Paterson, pe marginea unei reclame TV care critica tarifele impuse de Trump.

Calificând remarcile drept „absolut inacceptabile” și „nepotrivite pentru un ambasador”, Ford l-a îndemnat pe Hoekstra să se împace. „Pete, trebuie să-l suni pe Dave și să-ți ceri scuze. E simplu”, a spus Ford.

Săptămâna trecută, președintele Trump a suspendat discuțiile comerciale cu Canada din cauza reclamei și a amenințat că va impune un tarif suplimentar de 10% asupra importurilor canadiene.