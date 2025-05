Scoția este cu un pas mai aproape de legiferarea sinuciderii asistate

Parlamentul scoțian a votat marți în favoarea unui proiect de lege care va permite persoanelor care trăiesc în Scoția și suferă de o boală terminală să își ia viața. Înainte de votul final, proiectul de lege intitulat „Asistență la sinucidere pentru adulții cu boli terminale” va trece prin comisia de specialitate, unde va fi analizat și amendat de membrii parlamentului scoțian, a relatat marți Reuters.

Dacă legislația va fi adoptată, Scoția s-ar alătura unor țări precum Elveția, Canada, Noua Zeelandă, Austria și Ecuador, care permit sinuciderea asistată în anumite circumstanțe. Adulții mental competenți, diagnosticați cu o afecțiune terminală, vor avea dreptul de a-și pune capăt vieții, cu ajutorul cadrelor medicale. O altă prevedere obligatorie în noul text de lege este ca persoanele care solicită sinuciderea asistată să locuiască în Scoția de cel puțin un an.

Legislația va include măsuri de siguranță, precum evaluări independente realizate de doi medici și o perioadă de reflecție de două săptămâni, iar cei care vor dori până la final acest mod de a-și încheia suferința ar trebui să își administreze singure substanța care le-ar pune capăt vieții.

Scoția este la cea de-a treia încercare de a trece o astfel de lege

Este pentru a treia oară când aleșii din Scoția votează asupra unei astfel de inițiative, ultimul vot fiind cel din 2015. Noul proiectul de lege privind sinuciderea asistată, a fost propus de vicepreședintele Parlamentului scoțian, Liam McArthur, în anul 2021.

Sondajele arată un sprijin majoritar al britanicilor pentru această lege, însă oponenții avertizează că proiectul nu ar proteja suficient persoanele vulnerabile. Grupul de campanie Better Way, care se opune legalizării sinuciderii asistate, a transmis pe site-ul său că este îngrijorat de faptul că proiectul de lege, în forma sa actuală, ar putea provoca nedreptăți persoanelor cu dizabilități, a celor care trăiesc cu demență și a altora: „Oamenii ar simți presiunea de a muri din cauza inegalității, constrângerea persoanelor vulnerabile nu ar putea fi exclusă, iar criteriile de eligibilitate ar fi contestate în instanță,” a declarat Miro Griffiths, purtătorul de cuvânt al Better Way.

În anul 2024, parlamentul britanic a susținut un proiect de lege care ar permite sinuciderea asistată în Anglia și Țara Galilor. Proiectul se află în etapa de raport în Camera Comunelor, urmând să fie dezbătut pe 16 mai 2025. În această etapă, parlamentarii vor analiza și vota eventualele amendamente propuse. Dacă va fi aprobat, proiectul va ajunge în Camera Lorzilor pentru examinarea suplimentară.