Declarația comună SUA – UE privind acordul comercial, este aproape finalizată

Statele Unite au transmis joi Uniunii Europene un text propus pentru declarația comună care va consfinți acordul comercial schițat de cele două părți. „Sunt bucuros să confirm că am primit un text din partea SUA cu sugestiile lor pentru a ne apropia de finalizarea documentului,” a declarat purtătorul de cuvânt al comerțului al UE, Olof Gill, citat de Politico.

„Înainte și înapoi până la un consens”

Documentul, de câteva pagini, este o declarație politică ce va stabili o foaie de parcurs pentru negocieri ulterioare, nu un acord juridic complet. Printre punctele rămase încă în discuție se numără reducerea tarifelor pentru automobile de la 27,5% la 15%, precum și eliminarea taxelor de 50% pentru oțel și aluminiu.

„Îl vom trimite înainte și înapoi până când vom ajunge la un text final. Și sper să ajungem acolo cât mai curând”, a menționat reprezentantul european pentru comerț, subliniind că dialogul cu partea americană se desfășoară atât la nivel tehnic, cât și politic.

Un acord politic, fără efecte juridice încă

În prezent, tarifele pentru produse farmaceutice și semiconductori rămân la zero, însă SUA analizează dacă aceste sectoare ar trebui supuse unor taxe de până la 15%.

Acordul politic dintre SUA și Uniunea Europeană a fost convenit inițial pe 27 iulie, la clubul de golf al președintelui Donald Trump din Scoția, moment în care a fost introdus un tarif de bază de 15% pentru anumite bunuri. Declarația comună, de numai câteva pagini, aflată acum în discuție, are un caracter pur politic și stabilește pașii următori ai negocierilor, fără să fie un document juridic obligatoriu.