Serviciile secrete din Serbia testează, în colaborare cu Rusia, tunuri sonore pe câini

Testele au avut loc la aproximativ două săptămâni după protestele antiguvernamentale din Belgrad, când manifestanții au reclamat simptome severe provocate de un val sonor puternic.

Documentele confirmă că administrația președintelui Aleksandar Vucic a desfășurat experimente cu difuzoare Long-Range Acoustic Devices (LRAD), cunoscute drept tunuri sonore, pentru a evalua efectele asupra obiectelor biologice.

Testele pe animale au fost efectuate pe câini, aleși pentru sensibilitatea lor acustică, la distanțe de 200, 150, 100, 50 și 25 de metri, folosind modelele LRAD 100X MAG-HS și LRAD 450XL. Aceste dispozitive pot genera sunete de până la 150 de decibeli, echivalentul unui motor de avion la decolare, notează Politico.

Guvernul sârb a negat utilizarea tunurilor sonore împotriva protestatarilor, iar președintele Vucic a promis o anchetă completă. Totuși, opoziția și organizațiile pentru drepturile animalelor critică testele, considerând că experimentele pe câini constituie abuzuri și încalcă legislația națională privind protecția animalelor.

Potrivit legii sârbe, experimentele pe animale pentru testarea armelor și echipamentelor militare trebuie să fie aprobate de o comisie de etică, lucru care nu s-ar fi întâmplat.

Experimentele comune între serviciile secrete din Serbia și Rusia arată cooperarea strânsă în domeniul securității între cele două țări, în contextul în care Serbia este candidat la aderarea la UE, proces blocat din cauza tensiunilor interne și a problemelor de guvernare.

Experții avertizează că utilizarea LRAD la distanțe mici poate provoca dureri de cap, amețeli, greață și leziuni auditive.