Siria: După căderea armistițiului din Sweida, Israelul amenință să-și mărească implicarea militară în zonă

Ministerul Apărării din Siria a acuzat milițiile din Sweida că au încălcat acordul de încetare a focului semnat marți, ceea ce a determinat armata siriană să riposteze și să continue operațiunile militare în provincia cu populație majoritară druză.

„Forțele militare continuă să răspundă sursei focului în interiorul orașului Sweida, respectând totodată regulile de angajament pentru a proteja locuitorii, a preveni pagubele și a asigura întoarcerea în siguranță a celor care au părăsit orașul”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Conflictul a izbucnit pe fondul unor răpiri și atacuri reciproce între triburile beduine sunnite locale și facțiunile armate druze, escaladând tensiunile într-o zonă unde trăiește majoritatea comunității druze din Siria.

Clashes continue between Syrian government forces and Bedouin militants on one side, and local Druze factions on the other side, in Suwayda, Syria. pic.twitter.com/YUcrFwEEMk

— The Cradle (@TheCradleMedia) July 16, 2025