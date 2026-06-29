Sisteme moderne de cântărire, instalate la principalele porți de acces în Portul Constanța

Primele echipamente sunt montate la Poarta 7, începând de astăzi, urmând ca sistemele să fie instalate la Poarta 14 pe 6 iulie, la Poarta 10 bis pe 13 iulie și la Poarta 10 pe 16 iulie. Proiectul este realizat de Regia Autonomă RASIROM.

Porțile 7, 10 și 10 bis reprezintă principalele căi de acces pentru mărfuri, în timp ce Poarta 14 este destinată ieșirii din port. Noua tehnologie, bazată pe senzori de fibră optică, permite cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone, cu un maxim de 20 de tone pe axă, la viteze cuprinse între 5 și 90 km/oră.

Pe lângă greutatea vehiculelor, sistemul furnizează date privind viteza de tranzit, numărul de osii, dimensiunile vehiculului, distribuția încărcăturii, alertele de suprasarcină, numărul de înmatriculare și direcția de deplasare.

Autoritățile portuare anunță că implementarea acestui sistem reprezintă un pas important în procesul de digitalizare și în protejarea infrastructurii rutiere. Identificarea camioanelor care depășesc masa maximă admisă va contribui la creșterea siguranței traficului și la reducerea costurilor de întreținere a drumurilor din interiorul portului.

Datele colectate vor fi integrate într-un sistem centralizat, care va permite analize comparative privind cantitățile de marfă care intră și ies din port, precum și identificarea rapidă a eventualelor neconcordanțe logistice.

Totodată, informațiile vor sprijini managementul traficului, facilitând anticiparea aglomerațiilor și redirecționarea camioanelor pentru evitarea blocajelor.