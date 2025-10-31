Speranță împotriva infecțiilor rezistente: virusurile care ucid bacterii

Numite bacteriofagi, virusuri minuscule, care infectează și distrug doar bacteriile, ar putea ajuta la tratarea infecțiilor grave ale sângelui provocate de Staphylococcus aureus – una dintre cele mai periculoase bacterii rezistente la antibiotice.

Rezultatele unui studiu clinic aflat la început de drum, descris de Reuters, sugerează că această terapie experimentală ar putea schimba modul în care sunt tratate infecțiile severe. Cercetătorii au testat un „cocktail” intravenos de bacteriofagi dezvoltat de compania de biotehnologie Armata Pharmaceuticals, în combinație cu antibiotice standard. Comparativ cu pacienții care au primit doar antibiotice, cei tratați și cu virusurile benefice au avut rate de succes clinic mai mari și o recuperare mai rapidă.

Virusurile care ar putea înlocui antibioticele

„Într-a 12-a zi, rata de răspuns a fost de 88% în grupul tratat cu virusuri, față de 58% în grupul placebo”, au raportat specialiștii. Mai mult decât atât, pacienții tratați cu bacteriofagi au prezentat mai puține recidive, timp mai scurt până la dispariția simptomelor și perioade mai reduse de spitalizare și terapie intensivă, potrivit datelor prezentate la conferința IDWeek 2025, desfășurată la Atlanta.

Descoperirea ar putea schimba complet modul în care medicina combate infecțiile bacteriene – de la antibiotice, la tratamente bazate pe virusuri. „Rezultatele de până acum oferă o bază solidă pentru un studiu clinic de fază 3 (cu teste extinse pe sute sau mii de persoane n.r) și semnalează o posibilă schimbare de paradigmă în tratamentul infecțiilor rezistente la antibiotice”, a declarat coordonatorul studiului. dr. Loren Miller, şeful Diviziei de Boli Infecţioase la Harbor-UCLA Medical Center.

Purificate pentru a ataca doar bacteriile țintă

Medicul a adăugat că „terapiile pe bază de bacteriofagi de înaltă puritate ar putea deveni, într-o zi, un nou standard de îngrijire pentru pacienții care se confruntă cu infecții ce le pun viața în pericol”. Pentru a obține aceste virusuri de înaltă puritate, cercetătorii le izolează din mediu, le testează împotriva bacteriilor-țintă și le purifică riguros în laborator, astfel încât să rămână active doar particulele capabile să distrugă bacteriile, fără impurități sau materiale străine.

Vânătorii de bacterii, aliați ai medicinei moderne

Bacteriofagii nu afectează celulele umane, ci doar bacteriile, fiind considerați „vânători naturali” ai acestora. Ei se leagă de bacterie, își introduc materialul genetic și o distrug din interior. Spre deosebire de antibiotice, fiecare astfel de virus acționează specific asupra unei singure bacterii, reducând efectele secundare și riscul de dezechilibru al florei.

Deși terapia este încă în fază experimentală, rezultatele oferă speranță într-o perioadă în care rezistența la antibiotice este considerată una dintre cele mai grave amenințări la adresa omenirii.

Pentru a fi aprobat, tratamentul va trece prin alte două etape de testare: faza a treia, cu teste largi pentru confirmarea rezultatelor, iar după aprobare, faza a patra, în care medicamentul rămâne sub observație pentru a se urmări efectele sale pe termen lung.