Statele Unite au depăşit 100.000 de decese din cauza noului coronavirus

În ultimele 24 de ore, SUA a înregistrat 774 de noi decese din cauza Covid-19, ceea ce duce numărul total al persoanelor care au murit după ce au fost infectate cu noul coronavirus la 100.579.

La nivel de state, cele mai multe cazuri şi decese sunt în New York. 29.450 de persoane au murit în acest stat şi 373.615 au avut rezultate pozitive la testele pentru Covid-19. Pe poziţia secundă se află statul New Jersey, aflat în imediata vecinătate a New York-ului. 11.197 de persoane şi-au pierdut viaţa aici şi 157.015 au fost infectate.

Deşi se înregistrează o scădere a numărului de decese şi noi îmbolnăviri, SUA rămâne de departe ţara cu cele mai multe cazuri de Covis-19 din lume.

Pe poziţia a doua în ceea ce priveşte numărul de decese cauzate de noul coronavirus, potrivit cifrelor Worldmeters, se află Marea Britanie, cu 37.048 de decese, iar pe poziţia a treia este Italia cu 32.955 de morţi.

În ceea ce priveşte numărul de îmbolnăviri, SUA ocupă prima poziţia în lume, având 1.725.140 de persoane testate pozitiv. Locul al doilea este ocupat de Brazilia, cu 392.360 de îmbolnăviri şi pe poziţia a treia se află Rusia cu 362.342 de cazuri.