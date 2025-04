Statele Unite avertizează Iranul: Negocierile nucleare din Oman ar putea fi ultima șansă pentru o soluție pașnică

În ultimele zile, delegațiile Statelor Unite și Iranului s-au întâlnit în Oman pentru a purta discuții privind programul nuclear iranian, în contextul preocupărilor crescânde ale Occidentului. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a catalogat negocierile ca fiind „productive” și „un pas bun”, subliniind totodată că Washingtonul speră într-o soluție diplomatică pentru oprirea programului nuclear iranian.

Cu toate acestea, mesajul transmis de oficialii americani este unul clar: dacă eforturile diplomatice eșuează, SUA sunt pregătite să acționeze militar.

„Președintele Trump nu glumește când spune că Iranul nu poate avea o armă nucleară. Dacă nu reușim să rezolvăm asta la masa negocierilor, există și alte opțiuni”, a declarat Hegseth.

PETE HEGSETH: “President Trump is dead serious that Iran cannot have a nuclear weapon … He’s also dead serious that if we can’t figure this out at the negotiating table, then there are other options.”

pic.twitter.com/ob6pCAjtXE

