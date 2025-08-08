Stephen Miran va fi numit în consiliul de administrație al Rezervei Federale

Trump a declarat că l-a numit pe Stephen Miran, președintele Consiliului Economic al Casei Albe, pentru a ocupa locul lăsat vacant de guvernatorul Adriana Kugler, numită de Biden, care va demisiona vineri. Miran, dacă va fi aprobat de Senat, va ocupa funcția până la 31 ianuarie 2026.

Numirea reprezintă prima ocazie a lui Trump de a exercita un control mai mare asupra Fed, una dintre puținele agenții federale independente rămase. Trump l-a criticat fără încetare pe actualul președinte, Jerome Powell, pentru că a menținut neschimbate ratele dobânzilor pe termen scurt, numindu-l „un idiot încăpățânat” săptămâna trecută pe rețelele de socializare.

Miran a fost un susținător important al reducerilor de impozite pe venit și al creșterilor tarifelor propuse de Trump, argumentând că această combinație va genera o creștere economică suficientă pentru a reduce deficitele bugetare. El a minimizat, de asemenea, riscul ca tarifele impuse de Trump să genereze o inflație mai mare, o sursă majoră de îngrijorare pentru Powell.

Miran și îngrijorările despre influența politică

Alegerea lui Miran ar putea spori îngrijorările cu privire la influența politică asupra Fed, care a fost în mod tradițional izolată de politica de zi cu zi. Independența Fed este în general considerată esențială pentru a se asigura că aceasta poate lua măsuri dificile pentru combaterea inflației, cum ar fi creșterea ratelor dobânzilor, pe care politicienii ar putea fi reticenți să le ia.

Guvernatorii Rezervei Federale votează toate deciziile băncii centrale privind ratele dobânzilor, precum și politicile sale de reglementare financiară.

Numirea lui Miran, dacă va fi aprobată, ar adăuga un vot aproape sigur în favoarea scăderii ratelor dobânzilor. Kugler a susținut opinia lui Powell că Fed ar trebui să mențină ratele neschimbate și să evalueze în continuare impactul tarifelor asupra economiei înainte de a lua orice măsură.