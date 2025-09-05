SUA: Corpul unui bărbat dispărut în 2023, găsit într-o mașină scufundată în Lacul Powell

Anchetatorii spun că vehiculul aparținea unui bărbat de 54 de ani dispărut din decembrie 2023. Identitatea rămășițelor nu a fost încă stabilită.

Vehiculul a fost observat chiar sub linia apei în weekendul Zilei Muncii, la plaja Lone Rock, situată în Utah, în cadrul zonei de recreere Glen Canyon. Autoritățile au scos camionul din apă miercuri.

Pe măsură ce lacul a fost afectat de o secetă prelungită, nivelul apei a scăzut cu aproximativ 6 metri de la momentul dispariției bărbatului, a declarat locotenentul Alan Alldredge de la Biroul Șerifului din comitatul Kane, Utah.

„Am avut câțiva ani foarte dificili”, a spus Alldredge referindu-se la nivelul scăzut al apei din lac.

Proprietarul camionului a fost văzut ultima dată într-un magazin din Kanab, Utah, pe 1 decembrie 2023.

În ultimii ani, rămășite umane au mai fost descoperite și în alte lacuri afectate de secetă din sistemul fluviului Colorado. În 2022, mai multe cadavre au fost găsite în Lacul Mead, aflat la granița dintre Arizona și Nevada, la peste 480 de kilometri vest de Lacul Powell.

În zona portuară a Lacului Mead au fost găsite și resturile unui bărbat împușcat, într-un butoi ruginit. Autoritățile nu au reușit până acum să identifice victima.