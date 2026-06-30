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SUA: Curtea Supremă validează interdicțiile pentru femeile transgender în sportul feminin

Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a decis marți că statele americane pot interzice participarea femeilor transgender în competițiile sportive feminine din școli și universități, validând astfel legile adoptate în Idaho și Virginia de Vest.
SUA: Curtea Supremă validează interdicțiile pentru femeile transgender în sportul feminin
Petre Apostol
30 iun. 2026, 17:39, Sport
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Cea mai înaltă instanță americană a analizat două contestații formulate de sportive transgender împotriva legislației din cele două state, care prevede că echipele sportive din instituțiile publice de învățământ trebuie să fie alcătuite în funcție de sexul înscris la naștere.

Reclamantele au susținut că interdicțiile încalcă garanțiile constituționale privind egalitatea de tratament și prevederile legislației federale privind drepturile civile. Prin hotărârea pronunțată, Curtea Supremă a respins aceste argumente și a permis aplicarea legilor adoptate de cele două state, potrivit BBC.

Idaho a devenit în 2020 primul stat american care a introdus o astfel de interdicție. De atunci, peste douăzeci de state au adoptat măsuri similare.

Una dintre reclamante, atleta de fond Lindsay Hecox, a contestat legea din Idaho imediat după adoptarea acesteia. Ea obținuse anterior suspendarea aplicării prin decizii ale unei instanțe federale și ale unei curți de apel. Legislatoarea republicană Barbara Ehardt, inițiatoarea legii, a susținut că aceasta garantează că „băieții și bărbații nu vor putea lua locul fetelor și femeilor în sport, deoarece nu este corect”.

Subiectul participării sportivelor transgender în competițiile feminine a fost una dintre temele abordate frecvent de președintele Donald Trump în campania electorală din 2024.

Ulterior, acesta a semnat un ordin executiv prin care a urmărit excluderea femeilor transgender din sportul feminin școlar și universitar. Asociația Națională a Sportului Universitar (NCAA) a modificat regulamentele și a interzis participarea acestora în competițiile feminine.

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