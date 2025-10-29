SUA investighează efecte nocive ale energiei eoliene offshore

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a ordonat personalului de la Centrelul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) să cerceteze „posibilele efecte nocive” ale parcurilor eoliene offshore, potrivit unui raport publicat de Bloomberg News.

Câmpurile electromagnetice, investigate

La sfârșitul verii, Kennedy a cerut Institutului Național pentru Securitate și Sănătate în Muncă (parte din CDC) să pregătească un studiu asupra impactului turbinelor offshore asupra comunităților de pescari și a activităților de pescuit. Kennedy s-a întâlnit cu directorul institutului, John Howard, și a transmis o listă de experți pe care aceștia să-i contacteze.

Printre riscurile investigate se numără frecvenţele electromagnetice generate de cablurile submarine care conectează turbinele offshore la reţeaua electrică, deşi susţinătorii energiei eoliene afirmă că nu există dovezi că acestea ar fi dăunătoare.

Industria eoliană în vizorul Washington-ului

Inițiativa este în ton cu linia dură a administraţiei Trump faţă de energia eoliană offshore. În august, Kennedy a declarat că o „echipă de coaliție inter-departamentală” formată din agenţii precum cea de protecție a mediului şi departamentele Energiei, Apărării şi Comerţului lucrează împreună pentru a revizui proiectele de energie eoliană. „Lucrăm cu toţii la această problemă”, a spus Kennedy.

Industria energiei eoliene offshore s-a confruntat deja cu obstacole majore: proiecte evaluate la miliarde de dolari au fost oprite, permise revocate, pe fondul reticenţei crescute a administraţiei federale. De exemplu, proiectul Revolution Wind, aproape finalizat în largul coastelor Rhode Island, a fost oprit în august după ce autoritățile au invocat motive de securitate naţională. Dezvoltatorul a descris decizia drept „arbitrară și capricioasă”.

Kennedy: O catastrofă în larg

Raportul referitor la impactul parcurilor eoliene offshore asupra mediului marin și industriei pescuitului, care ar fi trebuit finalizat în câteva luni, a fost oprit temporar „exclusiv ca urmare a blocajului guvernamental condus de democrați”, potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului Sănătății.

Industria eoliană offshore, evaluată la miliarde de dolari, este acum sub presiune din cauza opoziției politice și a criticilor venite din partea comunităților pescărești, care susțin că turbinele afectează fauna marină și zonele de pescuit.

Kennedy însuși, care înainte de a intra în guvern a luptat juridic ani la rând împotriva unui proiect eolian din largul statului Massachusetts, a numit energia eoliană offshore „o catastrofă”.