SUA: Șefa interimară a poliției și polițistul care a împușcat mortal un bebeluș de culoare într-o parcare Walmart au demisionat

Hunter Foster, polițistul care a tras asupra copilului, Kohen Wiley, a demisionat din Departamentul de Poliție din Senatobia, a declarat primarul Greg Graves. Acesta nu a precizat dacă ofițerului i s-a cerut să plece sau dacă decizia i-a aparținut, scrie Reuters.

Angelica Maze, care ocupa funcția de șefă interimară a departamentului, a demisionat, de asemenea, potrivit unei scrisori de renunțare la funcție publicate de presa locală.

Incidentul a avut loc în iunie, când Foster a tras asupra unui vehicul aflat în mișcare, după ce polițiștii au fost chemați în urma unei sesizări privind un furt din magazin. Glonțul l-a ucis pe Kohen Wiley, în vârstă de un an.

Moartea copilului a provocat reacții din partea organizațiilor pentru drepturile civile, care au cerut ca polițistul să fie tras la răspundere.

Polițistul din Mississippi a fost exonerat de acuzații penale

Familia copilului a susținut că folosirea armei de foc nu a fost justificată. Procurorul general al statului Mississippi, Lynn Fitch, a anunțat însă în această săptămână că „folosirea forței a fost justificată” și a stabilit că polițistul nu a comis o faptă penală.

Deși Foster a fost exonerat, avocatul său, Martin Zummach, a declarat pentru NBC News că acesta a ales să demisioneze „în interesul orașului și al departamentului de poliție și pentru a permite procesului de vindecare să continue”.

Biroul de Investigații din Mississippi a transmis, după incidentul din iunie, că polițiștii au intervenit în urma unui apel privind un furt de la magazinul Walmart din Senatobia. La fața locului, aceștia ar fi întâlnit doi adulți și un copil minor care încercau să plece cu un vehicul.

Potrivit instituției, polițiștii au încercat să oprească mașina, însă șoferul ar fi condus în direcția lor. Unul dintre agenți a tras cu arma, după care vehiculul a părăsit locul incidentului.

Imaginile făcute publice arată cum Foster aleargă în afara magazinului Walmart alături de alți polițiști, după ce un angajat a anunțat că persoane suspectate de furt încearcă să fugă.

Autoritățile au susținut că mama copilului și o prietenă a acesteia ar fi furat scutece. Cele două femei nu au fost însă puse sub acuzare.

Familia copilului cere o anchetă a Departamentului de Justiție

Ben Crump, un cunoscut avocat specializat în cazuri privind drepturile civile, care reprezintă familia copilului, a declarat că aceasta solicită o anchetă din partea Departamentului de Justiție al SUA.

Avocatul a subliniat că demisia polițistului nu este suficientă pentru a încheia demersurile privind stabilirea responsabilităților.

„Nicio mamă nu ar trebui să fie nevoită să-și îngroape copilul din cauza unei acuzații de furt de scutece”, a declarat Crump vineri.

Cazul a generat apeluri pentru asumarea responsabilității în cadrul departamentului de poliție din Senatobia, în contextul controverselor legate de folosirea forței de către polițiști.

Fostul șef al poliției din Senatobia, Harold Vanderford, a fost concediat în septembrie, după ce presa a relatat că acesta folosise insulte rasiste la adresa persoanelor de culoare în mesaje text.