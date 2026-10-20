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Tensiuni între Kiev și Washington pe tema alegerilor. Zelenski le cere americanilor să nu se amestece

Volodimir Zelenski le-a cerut americanilor să nu se amestece în organizarea alegerilor din Ucraina. Liderul de la Kiev susține că desfășurarea unui scrutin democratic este imposibilă în condițiile atacurilor rusești și insistă că ucrainenii trebuie să își decidă singuri viitorul politic.
Tensiuni între Kiev și Washington pe tema alegerilor. Zelenski le cere americanilor să nu se amestece
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Alexandra-Valentina Dumitru
20 oct. 2026, 11:37, Știri externe
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut partenerilor americani să îi lase pe ucraineni să decidă singuri în privința organizării alegerilor și a declarat că desfășurarea unui scrutin liber și democratic este, în prezent, imposibilă din cauza atacurilor rusești cu rachete și drone, relatează Interfax-Ucraina.

„Cum pot fi organizate alegeri libere și democratice, cu prezența observatorilor occidentali, în condițiile amenințării reprezentate de drone și rachete? Nu cred că este posibil”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera.

Zelenski: Nimeni nu se agață de putere

Potrivit președintelui ucrainean, Rusia insistă asupra organizării alegerilor deoarece speră că o schimbare a președintelui i-ar îmbunătăți situația.

În același timp, Zelenski s-a declarat surprins de faptul că și partenerii americani ai Ucrainei adoptă o poziție similară.

Liderul de la Kiev a subliniat că eventualele alegeri trebuie să le ofere posibilitatea de a vota atât militarilor aflați pe front, cât și ucrainenilor din străinătate și cetățenilor rămași în țară.

„Nimeni nu se agață de putere. Trebuie să apărăm statul, fiecare la locul său, în conformitate cu legea și Constituția”, a declarat Zelenski.

Mesaj pentru Washington: Lăsați-i pe ucraineni să decidă singuri

Președintele ucrainean le-a cerut, de asemenea, partenerilor americani să nu intervină în stabilirea modului în care vor fi organizate alegerile din Ucraina.

„Acelor americani care cer schimbarea președintelui le spun: lăsați-i pe ucraineni să se ocupe singuri de alegerile lor și să facă propria alegere, cu respectarea deplină a legii”, a subliniat Zelenski.

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