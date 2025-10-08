Tesla a lansat două versiuni Model Y și Model 3 pentru a recâștiga clienți. Ce prețuri au și care este autonomia lor

Conform AP, Tesla a prezentat marți două versiuni mai ieftine ale modelelor sale emblematice Model Y și Model 3, sperând să atragă din nou cumpărători după luni de scădere a vânzărilor și de presiuni tot mai mari din partea concurenței.

Noul Model Y, care costă puțin sub 40.000 de dolari, are un interior simplificat și o autonomie redusă la 321 de mile.

Model Y Standard & Model 3 Standard are here pic.twitter.com/e2kXwAaQ0O — Tesla (@Tesla) October 7, 2025

Compania mizează pe prețul mai mic pentru a compensa o perioadă dificilă, marcată de o gamă învechită de vehicule, competiția venită din partea producătorilor străini de vehicule electrice și campanii de boicot împotriva lui Elon Musk.

În ciuda lansării, acțiunile Tesla au scăzut cu 4,5% marți, până la 443,09 dolari, după ce urcaseră cu peste 5% în ziua anterioară pe fondul așteptărilor privind noile modele.

„Investitorii se așteptau la ceva cu adevărat diferit, nu la o nouă variantă a unui model vechi”, a spus analistul Ivan Drury de la Edmunds.

Tesla a introdus și o versiune mai ieftină a Modelului 3, cu un preț sub 37.000 de dolari, sau chiar sub 35.000 de dolari pentru locuitorii din New York care beneficiază de subvenții de stat.

Totuși, aceste variante rămân mai scumpe decât mașina de 25.000 de dolari promisă de Musk în trecut.